ምሁራን ገንቢ ሀሳቦችን በማመንጨት ሀገር በማሻገር ሂደቱ ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል

ጂንካ ታህሳስ 26/2015 (ኢዜአ) ምሁራን በጥናትና ምርምር የታገዘ ገንቢ ሀሳብ በማመንጨት ሀገር በማሻገር ሂደቱ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የጂንካ ዩኒቨርሲቲ የምክክር መድረክ ተሳታፊዎች ገለጹ።
በጂንካ ዩኒቨርሲቲ “በሀገር ግንባታ የምሁራን ሚና” በሚል መሪ ሐሳብ ከምሁራን ጋር ሲካሄድ የነበረው የምክክር መድረክ ተጠናቋል።
በማጠቃለያው መርሃ ግብር ላይ መልእክት ያስተላለፉት በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል ኃላፊ አቶ ዛዲግ አብረሃ፤
ምሁራኑ ያነሷቸው ሀሳቦች ለፖሊሲ አውጭዎች ግብዓት የሚሆኑ ናቸው ሲሉም ተናግረዋል ።
“የአገረ መንግስት ግንባታ አዳጊ አስተሳሰብ ነው” ያሉት አቶ ዛዲግ፤ ይህን አስተሳሰብ በማህበረሰቡ በማስረፅ ማህበረሰቡ በአገር ግንባታው ሂደት ውስጥ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆን መስራት ያሻል ብለዋል።
የዩኒቨርሲቲው የስራ አመራር ቦርድ አባል እና የደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ዳንሳ፤ በሀገራችን የተረጋጋ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ምሁራን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ምሁራኑ ያላቸውን ዕውቀት ከአከባቢው የመንግስት መዋቅር ጋር ተቀራርቦ በመስራት ለማህበረሰቡ የመፍትሄ አካል ለመሆን እየተደረገ ያለ ጥረት ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም አመላክተዋል።
የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኩሴ ጉድሼ በበኩላቸው እንዳሉት “ምሁራን በእውቀት ላይ ተመስርተው የሚያመነጩት ሀሳብ ለሀገር ግንባታ ትልቅ ሚና አለው”።
በተለይም እንደ አገር አጋጥመውን ያልተሻገርናቸውን ችግሮች መሻገር እንድንችል ምሁራን በጥናትና ምርምር የታገዘ ገንቢ ሀሳብ በማመንጨት እገዛ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል።
በምክክር መድረኩ የተሳተፉት የጂንካ ዩኒቨርስቲ የህግ መምህር አንድነት ሙሉጌታ፤ የምክክር መድረኩ ጠቃሚ ልምዶች ያገኙበትና በአገራዊ ጉዳይ ላይ መግባባት ላይ የተደረሰበት መሆኑን ለኢዜአ ተናግረዋል።
በተለይም እንደ ሀገር የጋራ የሆኑ ጉዳዮችን በመለየት ምሁራን የራሳችንን ድርሻ ልንወጣ እንደምገባ ግንዛቤ የወሰድንበት ነው ብለዋል።
ዳር ቆሞ ከመተቸትና ከመደገፍ ተቀራርቦ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ ወሳኝ በመሆኑ በቀጣይም የሚጠበቅባቸውን ለመወጣት ያላቸውን ዝግጁነት ጭምር ገልጸዋል።
የታሪክ መምህርት እስከዳር አለልኝ በበኩላቸው የምክክር መድረኩ የጋራ ግንዛቤ የተገኘበትና በአገር ግንባታው ላይ የምሁራን ሚና ምን መሆን እንዳለበት በውል የተገነዘቡበት እንደሆነም ገልፀዋል።
“ይህች አገር ከምሁራን ብዙ ነገር ትፈልጋለች” ያሉት መምህርቷ፤ ምሁራን ያላቸውን ዕውቀት ተጠቅመው አገሪቱ ካጋጠሟት ችግሮች እንድትወጣ መስራት ይገባናል ብለዋል።
ለአራት ተከታታይ ቀናት በዩኒቨርስቲው ሲካሄድ የቆየው የምክክር መድረኩ በስኬት ተጠናቋል።