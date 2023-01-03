ምሁራን በሀገር ግንባታ ላይ የራሳቸውን አዎንታዊ ድርሻ መጫወት እንዳለባቸው ተገለጸ

አዲስ አበባ ታህሳስ 25/2015 (ኢዜአ) ምሁራን በሀገር ግንባታ ላይ የራሳቸውን አዎንታዊ ድርሻ ለማበርከት መስራት እንዳለባቸው ተገለጸ ።
“ለሀገር ግንባታ የምሁራን ሚና” በሚል ርዕስ በወራቤ ዩኒቨርሲቲ ለተከታታይ አራት ቀናት ሲካሔድ የቆየው ውይይት ማምሻውን ተጠናቋል።
ከዩኒቨርሲቲው የካውንስል አባላት፣ መምህራን፣ ተመራማሪዎች፣ አካዳሚክ ቴክኒክ ረዳቶች፣ የአስተዳዳር ዘርፍ ቡድን መሪዎችና ዳይሬክተሮች የውይይት መድረኩ ተሳታፊ ነበሩ ።
በማጠቃለያው ላይ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢና የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ የሀገረ-መንግስት ግንባታና ሀገራዊ እንዲሁም ዓለማቀፋዊ ፈተናዎችን በሰፊው አብራርተዋል።
ምሁራን በሀገር ግንባታ ላይ የራሳቸውን አዎንታዊ ድርሻ መጫወት እንዳለባቸው ያነሱት ሚኒስትር ዲኤታው በብሄራዊ አገልግሎት፣ በበጎ ፈቃደኝነትና ማኅበራዊ ኃላፊነት በመሳተፍ የትውልድ ግንባታ ሚናቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል።
የዩኒቨርሲቲ ሥራ አመራር ቦርድ አባልና የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር በበኩላቸው ሀገራችንን ወደ ዳበረ ዲሞክራሲ፣ ዘላቂ ሠላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማድረስ ትኩረት በሚሹ ጉዳዮች ላይ ምሁራን ሊኖራቸው ስለሚገባ ሚና በሰፊው አብራርተዋል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ኢንጂነር ተውፊቅ ጀማል እንደተናገሩት የአገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በተለይም በባለፉት የለውጥ ዓመታት በተመዘገቡ ስኬቶችና ባጋጠሙ ፈተናዎች ዙሪያ ምሁራን በምርምርና ትንታኔ ሊደግፉ እንደሚገባ ገልፀዋል።
በመድረኩ ተሳታፊ የሆኑት ምሁራኑ ውይይቱ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ግልፅነትን እንደፈጠረላቸው እንዲሁም የመድረኩን ዓላማም እንዳሳካ ገልፀው እንደዚህ አይነት ውይይቶችም ቀጣይነት እንዲኖራቸው ጠይቀዋል።