በባህር ዳር ከተማ ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላትን በሰላማዊ መንገድ ለማክበር የሚያስችል ዝግጅት ተደርጓል

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 25 ቀን 2015 በባህር ዳር ከተማ ከገና ጀምሮ በጥር ወር የሚከበሩ ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላትን በሰላማዊ መንገድ ለማክበር የሚያስችል ዝግጅት ማድረጉን የከተማ አስተዳደሩ የሰላምና የፀጥታ መምሪያ አስታወቀ።
የመምሪያው ሃላፊ አቶ አደራ ጋሼ ዛሬ ማምሻውን በሰጡት መግለጫ እንዳሉት፤ የባህር ዳር ከተማ የገና በዓልን ጨምሮ የጥምቀት፣ የሰባር አጽሙ ጊዮርጊስና ሌሎች ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላትን እንዲሁም ሌሎች ትእይንቶችን ታስተናግዳለች።
በጣና ላይ የሚካሄዱ የጀልባና የታንኳ ትርኢቶች፣ ልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ዝግጅቶችና ሌሎች ሁነቶች መኖራቸውንም ገልጸዋል።
በተጨማሪም ለገና በዓል ወደ ላሊበላና ለጥምቀት በዓል ደግሞ ወደ ጎንደር ለሚሄዱና በዓላቱን አክብረው ለሚመለሱ ጎብኚዎች በሃይቁ ውስጥ ያሉ ገዳማትንና ሌሎች መስህብ ቦታዎችን እንዲጎበኙ ከተማዋ ምቹ መሆኗን ተናግረዋል።
በዚህም የፀጥታ መዋቅሩ አሉ የሚባሉ ችግሮችን ለማስተካከል በሰራው ስራ አሁን ላይ ከተማዋ ፍጹም ሰላም መሆኗን ጠቅሰው፤ ጎብኝዎች ወደ ከተማዋ በመምጣት ያለምንም ስጋት እንዲዝናኑ ጥሪ አቅርበዋል።
የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ሃላፊ ረዳት ኮሚሽነር አትንኩት አያሌው በበኩላቸው በከተማዋ አስተማማኝ ሰላም ለመገንባት ከስምንት ጊዜ በላይ የህዝብ ንቅናቄ መድረክ መካሄዱን ገልጸዋል።
በዚህም ከነዋሪዎች፣ ወጣቶች፣ የታክሲና ባጃጅ ማህበራትና ሌሎች አካላት ጋር መግባባት በመፍጠር ለከተማዋ ሰላምና ፀጥታ በአንድነት ለመስራት ወስነው ወደ ተግባር መግባታቸውን ገልፀዋል።
በተደረገው ውይይትም ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ግለሰቦች በህዝቡ ትብብር በቁጥጥር ስር በማዋል ጉዳያቸው በህግ እንዲታይ ማድረግ ተችሏል ብለዋል።
በተጨማሪም በየአካባቢው ቀደም ሲል ይሰማ የነበረውን የጥይት ተኩስ፣ የባጃጅ ዝርፊያ፣ በየሰፈሩ የሚፈጸም ስርቆትን ማስቆም መቻሉን አብራርተዋል።
በአሁኑ ወቅትም በከተማዋ ያሉ የፀጥታ ሃይሎችን በቅንጅትና በትብብር እንዲሰሩ እቅድ በማውረድ ስምሪት ተሰጥቶ ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል።
በመሆኑም ወደ ከተማዋ የጥር ወራትን እየተዝናኑ ለማሳለፍ የሚመጡ እንግዶች ምቹ ጊዜ እንዲያሳልፉ ጥሪ አቅርበዋል።
አንዳንድ ግለሰቦች ማህበራዊ ሚዲያውን ተጠቅመው ባህር ዳር ላይ ሰላም እንደሌለ አድርገው የሃሰት ወሬ የሚነዙ በመኖራቸው ከዚህ የጥፋት ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል።
ባህር ዳር ከተማ በጣና ሃይቅ፣ በጢስ አባይ ፏፏቴና አባይ ወንዝ የተከበበች ከተማ በመሆኗ ለጎብኚዎች ተመራጭ ያደርጋታል።