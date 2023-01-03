በኢትዮጵያ የሥራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስ የግሉ ዘርፍ አጋርነት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል- የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር

ታህሳስ 25/2015(ኢዜአ) በኢትዮጵያ የሥራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስ በሚሰራው ሥራ የግሉ ዘርፍ አጋርነት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲል የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ በሆርቲካልቸር የሥራ መስክ ከተሰማሩ የግል ባለሀብቶች ጋር ምክክር አድርጓል።
የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታው ንጉሡ ጥላሁን እንደገለጹት፤ በአገሪቱ የሚታየውን የሥራ ባህል ለማሻሻልና፣ የኢኮኖሚ እድገት ለማፋጠን የግሉን ዘርፍ አጋርነት ማጠናከር ይገባል።
በሀገራችን ቁልፍ ከሆኑ ችግሮች መካከል አንዱ የሥራ አጥነት ችግር መሆኑን ጠቁመው፤ ይህን ችግር ለማቃለል ሚኒስቴሩ አገሪቱ በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ ብታልፍም መንግሥት መልካም ዕድሎችን በመጠቀም ለዜጎች የሥራ ዕድል ሲፈጥር መቆየቱንም ተናግረዋል።
ይህን ለማስቀጠልም የሥራ ባህላችን ዝቅተኝነት፣ የምርታማነትና የጥራት ችግሮቻችንን ማሻሻል እንደሚገባ ጠቅሰው፤ ይህን ለማሳካት የግሉ ዘርፍ ድጋፍ ወሳኝ ነው ብለዋል።
ሚኒስቴሩ በዘንድሮ ዓመት ብቻ ከ 3 ነጥብ 7 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እየሰራ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
የተያዘውን አገራዊ ዕቅድ ለማሳካት የተቀናጀ አሰራር ተግባራዊ ማድረግና የግሉ ድጋፍ ወሳኝ ነው ብለዋል።
ለአብነትም በአሥር ዓመቱ የሥራ ዕድል ፈጠራ መሪ ዕቅድ ላይ ከተቀመጡ 11 ከፍተኛ የሥራ አቅም መፍጠር ከሚያስችሉ ዘርፎች መካከል የሆርቲካልቸር ዘርፍ አንዱ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር አምራች ላኪዎች ማህበር ዋና ዳይሬክተር ቴዎድሮስ ዘውዴ በበኩላቸው፤ ዘርፉ ለበርካታ ዜጎች የሥራ ዕድል የፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል።
የግል ኢንዱስትሪው አጋር ድርጅቶችና የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት በየጊዜው ተቀራርበው ከሰሩ የሚታዩ ማነቆዎችን በመፍታት የሥራ ባህል ላይ ለውጥ ሊመጣ እንደሚችልም አስገንዝበዋል።
ከቡና ቀጥሎ ለአገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ በሚያስገኘው በዚህ ዘርፍ ከ200 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩንና ከዚህ ውስጥ 80 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውንም ጠቁመዋል።