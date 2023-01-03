ምሁራን በአገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ዕውቀትን ለሌሎች በማጋራት ሚናቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ

ነቀምቴ(ኢዜአ) ታህሣሥ 25 ቀን 2015 ምሁራን በአገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ዕውቀትን በመሻትና ለሌሎች ለማሳወቅ እያደረጉት ያለውን ጥረት አጠናክረው እንዲቀጥሉ ተጠየቀ።
’’የምሁራን ሚና በአገር ግንባታ ’’በሚል መሪ ሀሳብ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ለሶስት ተከታታይ ቀናት የሚያካሂዱትን የውይይት መድረክ ጀምረዋል።
የዩኒቨርሲቲው የቦርድ አባል የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ባስተላለፉት መልዕክት ምሁራን በአገር ግንባታ ውስጥ የሀሳብና የሞራል መሪነት ሚና መወጣት እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
ምሁራን መገለጫቸው እውነትና እውቀትን መሻት እንደሆነ ገልጸው፤ በዚህ መልኩ ያገኙትን እውቀትና እውነት በማስተዋወቅ ለአገር ግንባታ በማዋል የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
ምሁራን በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የላቀ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ገልጸው፤ የመገኘትና የመኖራቸው ምክንያትና አስፈላጊነታቸው ለእውቀትና ለእውነት መቆማቸው እንደሆነ ተናግረዋል።
በዘላቂ ጉዳዮች ላይ በማተኮር የአጭር ጊዜ ግብና ጥቅምን የተሻገረ ስራ መስራት እንደሚገባ አመልክተው፤ ዘላቂ ለውጥ ለማምጣት ምሁራን መትጋት እንዳለባቸው ገልጸዋል።
እንደ አገር ያሉንን አቅሞች አስተባብረን በጋራ ቆመን በፍጥነት አገራችንን ማበልጸግ ስለሚገባን እጅ ለእጅ ተያያዘን መስራት አለብን ያሉት ዶክተር ኢዮብ፤ ምሁራን ድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።
የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀሰን ዩሱፍ በበኩላቸው ጠንካራ አገረ መንግሥት ለመገንባት የምሁራን ሚና ከፍተኛ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ምሁራን ለአገር ግንባታ አዳዲስ ሀሳቦችን በማፍለቅ የማይተካ ሚናቸውን መወጣት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል፡፡
ምሁራን እውነትን መሠረት ያደረገ ሀሳብና እውቀትን በማፍለቅ አገሪቱን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ለማሳደግ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡም ጠይቀዋል።
በአሁኑ ጊዜ በፖለቲካ ገበያ ውስጥ እየተስፋፉ የመጡትን የአክራሪነትና የጽንፈኝነት ፖለቲካን በመታገል የበለጸገች አገርን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የዜግነት ግዴታቸውን መወጣት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል፡፡
በዩኒቨርሲቲው የአንትሮፖሎጂ ትምህርት መስክ መምህር መላኩ ጌታሁን በበኩላቸው በአገር ግንባታ ውስጥ ምሁራን ሁለንተናዊ ሚና በመጫወት ቀዳሚ መሆን እንደሚገባቸው ገልጸዋል።
ምሁራን በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ በመሳተፍ የበኩላቸውን ሚና በመጫወት የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
በአገሪቱ የተከሰቱ ችግሮችን ለመለየት እና ለመፍታት በምርምር የተደገፈ አዲስ ሀሳብን ማቅረብ እንዳለባቸውም ገልጸው፤ በዚህ ረገድ የበኩላቸውን ለመወጣት ያላቸውን ዝግጁነት አረጋግጠዋል።
በዩኒቨርሲቲው የፖለቲካ ሳይንስና የውጭ ግንኙነት ትምህርት መስክ መምህር ሙሉጌታ ለሜሣ በበኩላቸው አገር ሲመሰረትም ሆነ ሲገነባ የምሁራን ድርሻ ከፍተኛ እንደሆነ ጠቁመዋል።
የአንድ አገር የወደ ፊት ዕጣ ፋንታ ለመወሰን ከምሁራን የሚጠበቀው ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ምሁራን በምርምርና ጥናት ላይ ተመስርተው አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።