በአማራ ክልል ሙሰኞችን ማጋለጥ ላይ ማህበረሰቡ በንቃት እንዲሳተፍ ተጠየቀ

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 25 ቀን 2015 በአማራ ክልል የህዝብና የመንግስት ሃብት የሚመዘብሩ ሙሰኞችን በማጋለጡ ተግባር ላይ ማህበረሰቡ በንቃት እንዲሳተፍ ተጠየቀ።
የክልሉ ፍትህ ቢሮ ሃላፊ አቶ ገረመው ገብረጻድቅ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ፤ በክልሉ ባለፉት ዓመታት በነበረው የጸጥታና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ችግር ሙስናን የመከላከል ስራው ትኩረት ተነፍጎት መቆየቱን አስታውሰዋል።
በዚህም ምክንያት ብልሹ አሰራርና ሙስና እንዲስፋፋ እድል መፍጠሩን ገልጸዋል።
የክልሉ መንግስት ይህንን ችግር ለመቀልበስ የፀረ-ሙስና አስተባባሪ ኮሚቴ አዋቅሮ ወደ ስራ መግባቱን አመልክተው፤ ኮሚቴው ሰባት አባላት እንዳሉትና ተጠሪነቱም ለክልሉ ርዕሰ መስተዳደር መሆኑን ተናግረዋል።
ኮሚቴው የንግድና ገበያ ልማት፣ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት፣ የከተማና መሰረተ ልማት፣ የፍትህ ቢሮ ሃላፊዎች፣ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር፣የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽነርና የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተርን ያካተተ ነው።
ኮሚቴው ህዝብን ባሳተፈና ጥናት ላይ በመመስረት ሙሰኞች ተጠያቂ እንዲሆኑ እንደሚያደርግም አስታውቀዋል።
የፀረ-ሙስና አስተባባሪ ኮሚቴው እየተስፋፋ የመጣውን ሙስናና ብልሹ አስራርን ለመከላከል በበላይነት የሚያስተባበር እንጂ በህግ የተቋቋሙትን ተቋማት ተክቶ የሚሰራ እንዳልሆነም አስረድተዋል።
የህዝብና የመንግስት ሃብት የሚመዘበሩ ሙሰኞችን ለማጋለጥ ማህበረሰቡ በንቃት እንዲሳተፍም ጠይቀዋል።
ለዚህም በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን፣ ፍትህ ቢሮ እና ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን የጥቆማ መስጫ ሳጥኖች መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል።
የጥቆማ መስጫ ሳጥኖቹ በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያዙና በፀረ-ሙስና አስተባባሪ ኮሚቴው ፊት ብቻ የሚከፈቱ በመሆናቸው ህብረተሰቡ ተጨባጭ ማሳያ ያላቸውን የሙስና ድርጊቶችን እንዲጠቁም አሳስበዋል።
ሙሰኞችን በማጋለጥ ጥቆማ የሚሰጡና በምስክርነት የሚቀርቡ የህብረተሰብ ክፍሎችም በክልሉ ፍትህ ቢሮ በኩል የህግ ከለላ የሚሰጣቸው መሆኑን አረጋግጠዋል።
የፀረ-ሙስና አስተባባሪ ኮሚቴው በሚደርሰው መረጃና ማስረጃ መሰረት በመንግስትም ሆነ በልማት ድርጅቶች የሚሰሩ አመራሮች በሙስና ወንጀል ተዘፍቀው ከተገኙ ከሃላፊነት ከማንሳት ባለፈ በህግ እንዲጠየቁ እንደሚደረግ የፍትህ ቢሮው ሃላፊው ገልጸዋል።
በሙስና ወንጀል ውስጥ ተሳትፈው የሚገኙ ግለሰቦች አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ ከመውሰድ ባለፈም በሙስና የተመዘበረ የመንግስትና የህዝብ ሃብት እንዲመለስ የማድረግ ስራም ይከናወናል ብለዋል።
በየደረጃው ያሉ የፍትህ ተቋማት በሙስና የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ህጋዊ መመሪያን ተከትሎ ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ክትትልና ድጋፍም እንደሚደረግ አስረድተዋል።