በመዲናዋ የህዝቡን አንድነት ለመሸርሸር የሚሞክሩ “የፖለቲካ ነጋዴዎችን” አጥብቀን እንታገላለን-የሰላም ምክር ቤት አባላት

አዲስ አበባ (ኢዜአ)ታህሳስ 25/2015 በአዲስ አበባ ለዕኩይ ዓላማቸው የነዋሪውን አንድነት ለመሸርሸር የሚሞክሩ “የፖለቲካ ነጋዴዎችን” ሴራ የማክሸፍ ሚናቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የሰላም ምክር ቤት አባላት ተናገሩ።
የአዲስ አበባ የሰላምና ፀጥታ አስተዳደር ቢሮ በበኩሉ በህዝብ ስም በመጠቀም የግል ጥቅማቸውን ለማግበስበስ ማህበረሰቡን ለመከፋፈልና ብጥብጥ ለመፍጠር የሚሞክሩ አካላት ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገልጿል።
ቢሮው ”በብዝሃነት ውስጥ አንድነት” በሚል መሪ ሃሳብ በመዲናዋ ከሚገኙ የሰላም ምክር ቤት አባላት ተወካዮች ጋር ውይይት አካሂዷል።
በቢሮው የአደረጃጀት ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ መላኩ ታምሩ እንደተናገሩት፤ የመዲናዋ ነዋሪዎች የተለያየ ባህልና ማንነታቸው የአብሮነታቸው ጥንካሬ ሆኗቸው ለዘመናት ኖረዋል።
ከቅርብ ግዜ ወዲህ የመዲናዋን ነዋሪዎች አንድነት ለመሸርሸር አንዳንድ የፖለቲካ ነጋዴዎች እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እንደነበርም ጠቅሰዋል።
በተለይም በህዝብ ስም ተደብቀው የግል ጥቅማቸውን ለማግበስበስ ህዝብን ወደ ግጭት የሚከቱ አጀንዳዎችን ለመፍጠር ቢሞክሩም የአዲስ አበባ ህዝብ ሴራቸውን ማክሸፉን ተናግረዋል።
የከተማዋ አስተዳደርም ዕኩይ ዓላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ ከህዝቡ እና ከተለያዩ አደረጃጀቶች ጋር በመቀናጀት እርምጃ መውሰዱን ነው ያብራሩት።
የመዲናዋ ነዋሪዎች የባህል፣ የሃይማኖት እና የቋንቋ ልዩነት ሳይገድባቸው በመከባበርና በአብሮነት የመኖር ባህላቸውም አዲስ አበባን ለዘመናት ሰላማዊ መኖሪያ እንዳደረጋት በማንሳት።
የአዲስ አበባ ህዝብ በቀጣይም ዕኩይ የፖለቲካ ዓላማቸውን ለማሳካት የሚያሴሩ አካላትን በተባበረ ክንድ እንዲታገላቸው ጥሪ አቅርበዋል።
በውይይቱ የተሳተፉ የሰላም ምክር ቤት አባላት በበኩላቸው ብዝሃነትን ገንቢ ለሆኑ ጉዳዮች በመጠቀም የመዲናቸውን ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል፡፡
በተለይም ዕኩይ አጀንዳዎችን በማራመድ ለግል ጥቅማቸው ህዝብን ለማጋጨት የሚያሴሩ አካላትን በአንድነት እንደሚታገሏቸው ገልጸዋል።
በመንግስት መዋቅር ስር ሆነው የህዝብን አንድነት ለማላላት የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ላይ የማጣራትና እርምጃ የመውሰድ ተግባሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።