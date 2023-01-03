ኢትዮጵያ የትራንስፖርት ሙዝየም ልትገነባ ነው

ታህሣስ 25/2015(ኢዜአ) የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የኢትዮጵያን የትራንስፖርት ታሪክ፣ ወቅታዊ ገጽታና የመጪውን ዘመን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ የሚያስቃኝ ሙዝየም ለመገንባት የሚያስችለውን ቅድመ ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ ተገለፀ፡፡
የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ በተገኙበት የሙዝየሙ ግንባታ የዲዛይን ትውውቅ ተከናውኗል፡፡
ለመገንባት የታቀደው ግዙፍ የትራንስፖርት ሙዝየም ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ጥቅም ላይ ያዋለቻቸውን የየብስ ትራንስፖርት አማራጮችን የሚያስቃኝ መሆኑን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ዘመናት የተጠቀሟቸው ታሪካዊ ተሸከርካሪዎች፣ የጭነት መኪናዎች፣ ባቡሮች፣ አውቶቡሶችና የአየር ትራንስፖርት እንዲሁም የውሃ ትራንስፖርትና ልዩ ልዩ የትራንስፖርት አማራጮችና ቁሳቁሶችን አካቶ የሚይዝ ሙዚየም መሆኑም ተጠቅሷል፡፡
በተጨማሪም ሙዝየሙ ዓለም የደረሰበትን የትራንስፖርት የዕድገት ደረጃ የሚያስቃኝና የኢትዮጵያን የወደፊት የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ መሻቶቿን የሚያመላክት ሙዚየም እንደሚሆን ተገልጿል፡፡
የሙዚየም ግንባታው እውን መሆን ዜጎች የሀገራቸውን የትራንስፖርት ታሪካዊ ዳራ እንዲያውቁ ከማገዙ ባሻገር በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ መስክ ጥናትና ምርምር ለሚያደርጉ አካላት ማጣቀሻ ሊሆኑ የሚችሉ ሰነዶች የሚቀርቡበት መሆኑ ተመላክቷል፡፡
ለሀገር ውስጥና ለውጪ ሀገር ጎብኚዎች ተጨማሪ የጉብኝት አማራጭ በመሆን የሚያገለግል እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡
ሙዝየሙ በአዲስ አበባ አፍሪካ ህብረት አካባቢ የሚገነባ ሲሆን ግንባታው በቅርቡ እንደሚጀመርም ተገልጿል፡፡