የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ ዕድሜ ጋብቻን በዘላቂነት ለማስቆም የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል

አዳማ (ኢዜአ) ታህሳስ 25/2015 የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ ዕድሜ ጋብቻን በዘላቂነት ለማስቆም የሁሉም ማህበረሰብና የሃይማኖት አባቶች ርብርብ እንደሚጠይቅ ተገለጸ።
መሰል ችግሮችንና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን በዘላቂነት ለማስቆም በሚቻልበት ሂደት ላይ ያተኮረ የሃይማኖት አባቶች የተሳፉበት መድረክ በአዳማ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
በሚኒስቴሩ የሴቶች መብት ባለሙያ አቶ ሙሉዓለም ጌታ በዚሁ ጊዜ እንደገለፁት የሴት ልጅ ግርዛትና ያለዕድሜ ጋብቻን ለማስቆም የተከናወኑ ተግባራት ውጤት አምጥተዋል።
ይሁንና የሴት ልጅ ግርዛት “በምስራቁ የሀገራችን አካባቢዎች አሁንም እየተፈፀመ ነው” ያሉት ባለሙያው በተመሳሳይ ያለ ዕድሜ ጋብቻ መልኩን ቀይሮ በአማራ ክልል አካባቢ አሁንም እየተከናወነ መሆኑን አመልክተዋል።
ሚንስቴሩ ችግሮቹን ለማስቆም ፍኖተ ካርታ በማዘጋጀትና ስትራቴጂ ነድፎ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው ህጎችንና አሰራሮችን ጭምር የማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አንስተዋል።
የሃይማኖት አባቶች ሰፊውን ማህበረሰብና ምዕመናን በየዕለቱ በአስተምህሮ የሚገናኙ በመሆኑ ችግሩን ለማስቆም እየተደረገ ያለውን ጥረት በማገዝ ረገድ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
ውይይቱ ያስፈለገው የሴት ልጅ ግርዛትና ያለዕድሜ ጋብቻ በዘላቂነት እንዲቆም የሃይማኖት አባቶች የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ ትኩረት እንዲሰጠው ነው ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የሴቶችና ህፃናት መምሪያ ሃላፊ ወይዘሮ ጥሩወርቅ ገና ናቸው ።
ምዕመናን ላይ ግንዛቤ በመፍጠር ድርጊቱን መከላከልና መሰል ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን እንዲያወግዙ ሃላፊነቱ አለባቸው ያሉት ሃላፊዋ፤ በዚህም በ2017 ዓ.ም የሴት ልጅ ግርዛትና ያለዕድሜ ጋብቻን ዜሮ ለማድረስ የተቀመጠውን ግብ ለማሳካት የድርሻቸውን እንዲወጡ ነው ብለዋል።
ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት አባት መላከ ምህረት ቆሞስ አባ ሲኖዳ በበኩላቸው ግርዛትና ያለዕድሜ ጋብቻ እንደ መብት ሲቆጠር እንደነበር አንስተው፤ በዚህም ለብዙ ዓመታት የግንዛቤ ችግር ሆኖ መቆየቱን ገልጸዋል።
ይህ ድርጊት ሃይማኖቱ የማይፈቅደውና ማህበረሰቡ ልማድ ላይ ተደግፎ ከግንዛቤ እጥረት የተነሳ እየተፈፀመ ያለ በመሆኑ ይሄንን ለመቅረፍ ከአስተምህሮ ጀምሮ በቅንጅት መስራት አለብን ብለዋል።
ሌላኛው አስተያየት ሰጪ የካቶሊክ እምነት አባት አባ ዳንኤል ሐሶ እንዳሉት በቤተክርስቲያን፣ በመስጊድ እንዲሁም አባ ገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች በጉዳዩ ዙሪያ ተቀናጅተው መስራት ይገባናል ብለዋል።
የሴት ልጅ ግርዛት ከፈጣሪ ትዕዛዝ ጋር የሚቃረን ነው ያሉት አባ ዳንኤል በገጠሩ አካባቢ ያለዕድሜ ጋብቻና ግርዛት አሁንም የሚስተዋሉ ችግሮች በመሆናቸው ልናወግዛቸው ይገባል ብለዋል።
ችግሩን ለማስቆም በአስተምህሮና ለምዕመናን ግንዛቤ በመፍጠር ተረባርበን መስራት አለብን ነው ያሉት ።