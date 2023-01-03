የፌደራል የመሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን ከኢትዮ-ኢንጂነሪንግ ጋር በጋራ ለመሥራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራረመ

አዲስ አበባ(ኢዜአ) ታኅሳሰ 25/2015 የፌደራል የመሬት ባንክ ልማት ኮርፖሬሽን እና ኢትዮ-ኢንጂነሪንግ ግሩፕ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን በጋራ ለማከናወን የሚያስችላቸውን ሥምምነት ተፈራረሙ።
ሥምምነቱን የፌደራል የመሬት ባንክ ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሌንሳ መኮንንና የኢትዮ- ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ፈርመውታል።
ሥምምነቱ በአገሪቱ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን ለማካሄድና የኢንቨስትመንት ሥራዎችን ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራትን በጋራ ለማከናወን እንደሚያስችል ተጠቁሟል።
የፌደራል የመሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሌንሳ መኮንን በዚህ ጊዜ እንደገለፁት የአገሪቱን ሁለንናዊ ልማት ለማረጋገጥ ቅንጅታዊ አሰራር ወሳኝ ነው።
ለዚህም ኮርፖሬሽኑ ከኢትዮ-ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ጋራ በአገሪቱ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ወደ ተግባር ለመለወጥ እንዲያስችል ሥምምነት መድረሱን ጠቁመዋል።
ሥምምነቱ በአገሪቱ ኢንቨስትመንት ለመሳብ የሚያስችሉ ሥራዎችን በጋራ ለመሥራትም ትልቅ አቅም እንደሚፈጥርም ነው ያስረዱት።
የኢትዮ-ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ በበኩላቸው ሥምምነቱ በሁለቱ ተቋማት በቅንጅት የሚሰሩ ፕሮጀክቶችን ለማፈላለግ ያግዛል ብለዋል።
ሥምምነቱ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በጋራ በማልማት ለዜጎች የሥራ እድል በመፍጠር ለአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገት የራሱን አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ጠቁመዋል።