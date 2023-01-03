በአማራ ክልል ከ127 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በበጋ መስኖ ስንዴ ለምቷል- የክልሉ ግብርና ቢሮ

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 25/2015-በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት እስካሁን ድረስ ከ127 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በዘር ተሸፍኖ እየለማ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለው በሰጡት መግለጫ መንግስት ከውጭ የሚገባን ስንዴ ለማስቀረት ያስቀመጠውን ግብ ለማሳካት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ብለዋል።
በዚህም ዘንድሮ በበጋ መስኖ ስንዴ ለማልማት ከታቀደው 250 ሺህ ሄክታር መሬት እስካሁን ድረስ የዕቅዱን ከ50 በመቶ በላይ ማሳካት መቻሉን አመልክተው ከ127 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በዘር ተሸፍኖ እየለማ መሆኑን አስታውቀዋል።
ለለማው መሬት 180 ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘርና 169 ሺህ ኩንታል ማዳበሪያ ለአርሶ አደሩ መሰራጨቱንና እስከቀጣዩ ወር በሚከናወነው የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ዕቅዱን ለማሳካት አመራሩና ባለሙያው ድጋፍ እያደረገ ይገኛል ብለዋል።
እቅዱን ሙሉ በሙሉ በማሳካት በዘንድሮ የምርት ዘመን 10 ሚሊዮን ኩንታል የስንዴ ምርት ለመሰብሰብ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ሃላፊው ተናግረዋል።
በበጋ ወራት በመስኖ ከሚመረተው ስንዴ 2 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለውጭ ገበያ እንደሚቀርብ ጠቁመው፣ በልማቱ እስካሁን ድረስ 481 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች መሳተፋቸውን ገልጸዋል።
ባለፈው ዓመት ክልሉ በችግር ውስጥ ቢያሳልፍም ከ42 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በጋ መስኖ ስንዴ በማልማት ከ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ማግኘት እንደተቻለም ሃላፊው አስታውሰዋል።
ከመስኖ ልማት ሥራው ጎን ለጎን በክልሉ በመኽር ወቅት በ4 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ከለማው ሰብል 85 በመቶ የሚሆነው ለመሰብሰብ መቻሉንም ዶክተር ኃይለማርያም ተናግረዋል።
“ቀሪውን ሄክታር መሬት እስከ ጥር ወር 2015 ዓ.ም መጀመሪያ ሳምንት ድረስ ሙሉ በሙሉ ሰብስቦ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው” ሲሉ ገልጸው የሚሰበሰበው ምርት ለብክነት እንዳይዳረግ የሰብል መሰብሰቢያ ቴክኖሎጂ ጥቅም መዋሉን ተናግረዋል።
በሌላ በኩል የአኩሪ አተር ዋጋ ዘንድሮ ከሚጠበቀው በላይ እየቀነሰ በመምጣቱ አርሶ አደሩ ለኪሳራ እንዳይዳረግ ቢሮው ከአጋር አካላት ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑንም ዶክተር ኃይለማርያም ጠቁመዋል።
ባለፈው የመኽር ወቅት በክልሉ በተለያዩ ሰብሎች ከለማው መሬት ከ143 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅ በቅድመ ምርት ግምገማ ተመልክቷል።