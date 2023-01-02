ኢትዮጵያን በሚገባት ደረጃ ላይ ለማድረስ በቁርጠኝነት እየተሰራ ነው

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 24/2015 ኢትዮጵያን በአፍሪካም ሆነ በዓለም በሚገባት ደረጃ ላይ ለማድረስ ከምሁራን ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢና የብልፅግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራህ ገለፁ።
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ”በሀገር ግንባታ የምሁራን ሚና” በሚል መሪ ሃሳብ ከትናንት ጀምሮ እየተወያዩ ነው።
የዩኒቨርሲቲው የቦርድ ሰብሳቢና የብልፅግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራህ በውይይት መድረኩ ላይ ዛሬ እንደገለጹት ኢትዮጵያ የገጠሟትን ችግሮች ተቋቁማ በርካታ ለውጦችን ማስመዝገቧን ቀጥላለች።
ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ላይ በመመስረት ምርትና ምርታማነትን በሁሉም ዘርፍ ማረጋገጥ፣ የህዳሴ ግድብን ጨምሮ ሌሎች ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በማስቀጥል፣ የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት አበረታች ለውጦችን ማስመዝገብ መቻሉን ገልፀዋል።
ለዚህም በዘላቂ ግብ ላይ የተመሰረተ ሁሉን አቀፍ የኢኮኖሚ እድገት አቅጣጫ በማስቀመጥ በግብርና፣ በአምራች ኢንዱስትሪ፣ በቱሪዝም፣ በማዕድንና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላይ ርብረብ መደረጉን ተናግረዋል።
በዚህም የኮቪድ 19 ወረርሽኝን፣ ድርቅን፣ የአንበጣ መንጋንና ያጋጠመውን ጦርነት በመቋቋም የኢትዮጵያን ዘላቂ እድገት በአስተማማኝ መሰረት ላይ ለማነፅ ያስቻለ ውጤት ተመዝግቧል።
የጀመርነው ጥረት ኢትዮጵያን በሚገባት አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ቦታ ላይ የሚያደርስ ነው ያሉት አቶ አደም እንደ መንግሥትና ፓርቲ በዘላቂ እድገትና ብልፅግና ላይ የተመሰረተ ሁሉንም የልማት አቅሞች ተጠቅሞ ለውጥ ለማምጣት በቁርጠኝነት እየተሰራ ነው ብለዋል።
ምሁራንም ሀገራችን የገጠማትን ዓለም አቀፋዊና ውስጣዊ ችግሮች የታለፈበትን መንገድ በማጥናት፣ መመርመርና የቀጣይ ትልም በመተለም ለሀገራዊ ግንባታው የድርሻቸውን እንዲወጡም አሳስበዋል።
የመንግስት የልማት እቅዶች መተግበርና ውጤት ማስመዝገብ የሚቻለው በእውቀትና ክህሎት የዳበረ የሰው ሃይል ማፍራት ሲቻል መሆኑን በመገንዘብ ዩኒቨርሲቲዎች ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባልም ብለዋል።