ምሁራን ለቀጣይ ለሀገር ግንባታ ጉዞ የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል

አርባ ምንጭ፣ ታህሳስ 24 ቀን 2015 (ኢዜአ) ምሁራን ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ በመስራት ለችግሮች መሠረታዊ መፍትሄ በማስቀመጥ ለሀገር ግንባታ የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ገለጹ።
“የምሁራን ሚና በሀገር ግንባታ” በሚል መሪ ሀሳብ ላይ ያተኮረ ውይይት በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ነው፡፡
በመድረኩ የውሀና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጅነር ሀብታሙ ኢተፋ እንዳሉት፤ ለአንድ ሀገር ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ መጎልበት የምሁራን ሚና ከፍተኛ ነው።
ምሁራን የፖለቲካና ሌሎች ልዩነቶች ሳይገድባቸው በሀገር ግንባታ ሂደት አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራንና ተመራማሪዎች የሚያስተምሯቸውን ተማሪዎች ጭምር ሀገራዊ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዲችሉ አድርገው መቅረጽ እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
ምሁራን በሀገራችን ችግሮች ዙሪያ አስፈላጊውን ጥናትና ምርምር በማድረግ እንዲሁም በዕውቀትና በመልካም ስነምግባር የታነጸ ትውልድ በመፍጠር ረገድ ትልቅ ድርሻ እንዳላቸው ጠቁመዋል፡፡
በሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ የጋራ መግባባት በመያዝ ተቀራርቦ በመስራት ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ የምርምር ስራዎችን በማበርከት አስፈላጊውን አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚጠበቅባቸውም አስገንዝበዋል።
ሀገራችን ብዝሀ ባህል ባለቤት የሆነ ህዝብ ያለባት እንደመሆኑ መጠን ልዩነታችን ውበታችን በመሆኑ የጋራ እሴቶችን በማጉላት ተቻችለን፣ ተከባብረንና ተባብረን መኖር እንድንችል ምሁራን በጥናትና ምርምር የበኩላቸውን ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል።
የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ በበኩላቸው “ሀገራችን የተጋረጡባት በርካታ ፈተናዎች ወደ ፈለግንበት ግብ ፈጥነን እንዳንደርስ አድርጎናል” ብለዋል።
ፈተናዎችና ችግሮች ለመፍታት ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ እየሠራ እንደሚገኝ አንስተው፤ ምሁራን ለኮሚሽኑ ግብአት የሚሆን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
ባለፉት 50 ዓመታት የቻይናና ደቡብ ኮሪያ ምሁራን ባደረጉት አስተዋጽኦ በአጭር ጊዜ ውስጥ መበልጸግ መቻላቸውን በአብነት አንስተው፤ በኢትዮጵያም ያለውን አቅም በአግባቡ መጠቀም ከተቻለ ሀገራዊ ለውጡን ማሳካት እንደሚቻል ጠቁመዋል።