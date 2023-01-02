የቢራ ተረፈ ምርትን በምርምር ለእንስሳት መኖ እንዲውል ማድረግ ተቻለ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 24/2015 የቢራ ተረፈ ምርትን በምርምር እሴት ጨምሮ ለእንስሳት መኖ እንዲውል ማድረጉን የደብረ ብርሀን ግብርና ምርምር ማዕከል አስታወቀ።
በግብርና ምርምር ከሚታወቁ ማዕከላት መካከል የደብረ ብርሃን የግብርና ምርምር ማዕከል በርካታ የሰብልና እንስሳት ምርምሮችን በማድረግ በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል።
በማዕከሉ የመኖና ስነ አመጋግብ ረዳት ተመራማሪ አሸናፊ ከበደ፤የእንስሳት ምርት ለማሻሻል 70 በመቶው የእንስሳት መኖ ድርሻ ስለሚይዝ ማዕከሉ በመኖ ማሻሻል ላይ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ከአዲስ አበባ እስከ ደብረ ብርሃን ያለው አካባቢ በወተት ምርት በስፋት የሚታወቅ በመሆኑ የወተት ላም ዝርያ የማሻሻል እና የወተት ምርታማነትን በማሳደግ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በደብረ ብርሐን ከተማ ከሚገኙ የቢራ ፋብሪካዎች የሚወጣው የቢራ ተረፈ ምርት የአካባቢ ብክለትና የአንስሳት ጤና ጥንቅ እንደነበር አስታውሰው በምርምር ጥቅም ላይ ለማዋል ሰፊ ጥረት መደረጉን ገልጸዋል።
በመሆኑም ምርምር ማዕከሉ የቢራ ተረፈ ምርትን ‘ጉዳት ወደ ዕድል’ ለመቀየር አንድ ዓመት የፈጀው የላብራቶሪ ምርምር በማድረግ አሁን ላይ ውጤት ማግኘቱን ተመራማሪው ተናግረዋል።
በዚህም የአካባቢ ብክለትና የእንስሳት የጤና እክል ምክንያት የነበረውን የቢራ ተረፈ ምርት በምርምር ለእንስሳት መኖ እንዲውል ማድረግ ተችሏል ብለዋል።
የቢራ ተረፈ ምርቱን ከገለባ፣ ከኖራ ድንጋይና ሌሎችም ጋር በማዳመር እሴት በመጨመር በሃይል ሰጭነቱ፣ በፕሮቲን መጠኑ፣ በቆይታ ጊዜው ውጤታማ የመኖ ቴክኖሎጂ ውጤት ማፍለቅ መቻሉን ገልጸዋል።
በዚህም የተሻሻለው መኖ በማዕከሉ ወተት ላሞች ላይ ተሞክሮ በአንድ ላም እስከ 40 በመቶ ወተት ምርትማነት ያመጣ ሲሆን ማዕከሉ በዓመት ለመኖ ግዥ ያወጣው የነበረውን ከ1 ነጥብ 9 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ አድኗል ብለዋል።
ይህም መኖ ቴክኖሎጂ ውጤት እስካሁን በወተት ላም እርባታ ለተሰማሩ 24 ኢንተርፕራይዞች ላይ በመሞከር ምርታማ እንዲሆኑ እያደረገ መሆኑን ገልጸው፤ በሌሎች ላም አርቢ ግለሰቦች ተደራሽ ይደረጋለም ብለዋል።
ከቢራ ተረፈ ምርት የተዘጋጀው መኖ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት ሳይኖረው ይልቁኑም የእርባታ ላሞች ጤንነታቸው ተጠብቆ ተጨማሪ ምረት እነዲሰጡ ያስችላል ብለዋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የመኖ ተጠቃሚዎች እንደሚሉትም በማዕከሉ በኩል የወጣው የተሻሻለ የመኖ ቴክኖሎጂ ዘርፈ ብዙ ውጤት አስገኝቶላቸዋል።
የወተት ላሞች እርባታ ከተሰማሩ ሶስት ማህበራት የስራ ሃላፊ ወጣቶች መካከል ወግደረስ በቀለ፣ ፍርዱ ግዛው እና ወርቄ ሃይለስ የተሻሻለው መኖ ወጭ ቅነሳ፣ በወተት ምርታማነትና ወተት ጥራት የተሻለ ሆኗል ይላሉ።
በአነስተኛ ዋጋ የተሻሻለ የወተት ምርት በማግኘታቸው በመኖ ወጭ የወተት ዋጋ ሳይጨምር በተመጣጣኝ ዋጋ ምርታቸውን ለህብረተሰቡ ለማቅረብ እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል።