ምሁራን በአገር ግንባታ ሂደት ለሚታዩ ችግሮች ጥናትን መሰረት ያደረጉ ዘላቂ መፍትሄዎችን ማመላከትይጠበቅባቸዋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 24/2015 ምሁራን በአገር ግንባታ ሂደት ለሚታዩ ችግሮች ጥናትን መሰረት ያደረጉ ዘላቂ መፍትሄዎችን ማመላከት እንደሚጠበቅባቸው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አቶ መለስ አለሙ ተናገሩ።
“ለሀገረ-መንግስት ግንባታ የምሁራን ሚና” በሚል መሪ ሃሳብ በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረው የምሁራን ውይይት ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን፤ በዛሬው እለትም በኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርስቲ ምሁራን በሀገር ግንባታ ያላቸውን ሚና በተመለከተ ውይይት አድርገዋል፡፡
ለውይይቱ መነሻ ገለጻ ያደረጉት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪና የኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ አቶ መለስ አለሙ የአገር ግንባታ የትውልድ ቅብብሎሽ የሚጠይቅ የሁሉም ጉዳይ መሆኑን አንስተዋል።
የአገር ግንባታ ከፓለቲካና መንግስት አስተዳደር ስርዓት ከፍ ያለና የሁሉንም ዜጎች ኃላፊነት የሚጠይቅ መሆኑን ጠቅሰው፤ በዚህ በኩል ምሁራን ላቅ ያለ ድርሻ እንዳላቸው አጽዕኖት ሰጥተው ተናግረዋል።
የአንድን አገር ምጣኔ ሀብት እድገት በተቃና መንገድ ለማስኬድ፣ የዜጎችን ህይወት ለማሻሻልና ማህበራዊ መስተጋብርን ጤናማ ለማድረግ የሁሉም ዜጎችን ትጋት ይጠይቃል ብለዋል።
በመሆኑም ኢትዮጵያ ለጀመረችው የአገር ግንባታ ፕሮጀክት የትውልድ ትጋትንና የምሁራንን ሚና በእጅጉ እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል።
በዚህም በአገር ግንባታ ሂደት የሚስተዋሉ ችግሮችን መሰረታዊ ምክንያት በማውጣት መፍትሔ ማመላከት ከምሁራንና ተመራማሪዎች ይጠበቃል ብለዋል።
መንግስት እውቀትና እውነትን መሰረት ባደረገ መልኩ ችግሮችን በመለየት መፍትሄ ለማስቀመጥ ጥረት እያደረገ ቢሆንም ይህ በቂ ባለመሆኑ በምሁራን እንዲታገዝ እየሰራ ነው ብለዋል።
እንደ አቶ መለስ ገለጻ፤ መንግስት ምሁራንና ተመራማሪዎች ለችግሮች አጭርና ዘላቂ መፍትሄ እንዲያመላክቱ ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠረ ይገኛል።
የኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ብርሀነመስቀል ጠና በበኩላቸው የዩኒቨርስቲው ምሁራን ትውልድን በመቅረጽ አገር ለምታከናውነው ተግባር መፍትሄ ለማመላከት እየሰራ ነው ብለዋል።
በውይይቱ የተሳተፉ የዩኒቨርሲቲው ምሁራን በበኩላቸው አገርን በመገንባት ሂደት የሚየጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት መፍትሄ አመላካች ሃሳቦችን በማፍለቅ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ አንስተዋል።
መንግስት የጀመረውን የሰላም ግንባታ በማጠናከር ዘላቂ ሰላምን ከማረጋገጥ ባሻገር የትምህርት ልማት ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባም ነው የተናገሩት፡፡