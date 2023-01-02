ጭሮ/ጂንካ/ጋምቤላ ታህሳስ 24/2015 (ኢዜአ) ምሁራን አዳዲስ ሀሳቦችን በማመንጨትና ለችግሮች የመፍትሔ አካል በመሆን በአገረ መንግስት ግንባታ ሚናቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተጠቆመ።
በኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ባለው ውይይት ምሁራን የመፍትሔ አካል በመሆን በአገር ግንባታ ላይ በእውቀት የታገዘ ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል ያሉት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ እና የኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ፈንታ ደጀን ናቸው።
ሚኒስትር ደኤታው ባለፉት ጥቂት ዓመታት መንግስት በበርከታ ችግሮች ውስጥ ሆኖ የኢትዮጵያን አንድነትና ሉዓላዊነት ማስጠበቁን አስታውሰዋል።
መንግስት እስካሁን ያከናወናቸው ተግባራት የበለጠ ፍሬ እንዲያፈሩ ምሁራን በጥናትና መርምር እንዲሁም አዳዲስ ሃሳቦችን በማፍለቅ ሊደግፉት ይገባል ብለዋል።
የምክክር መድረኩም ምሁራኑ አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ በመገንዘብ ለኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት መንግስትን እንዲያግዙ የሚያደርግ መሆኑንም አክለዋል።
የኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ሙክታር መሐመድ በበኩላቸው ምሁራን የሀገርን ጉዳይ በማስቀደም መፍትሔ ማምጣት ላይ ሰፊ ስራ ሊሰሩ እንደሚገባም ተናግረዋል።
”ይህ የሚጀምረው ከራስ ነው” ያሉት ፕሬዝዳንቱ ”ምሁራን ሳይንሳዊ አካሄድን መሰረት ያደረጉ የምርምር ስራዎችን መስራት ይገባል” ብለዋል።
”የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አገራዊ አስተሳሰብና እውነትን የሚሹ ሆነው እንዲቀረጹ የእኛ ሚና የላቀ ነው” ሲሉም አክለዋል።
በተመሳሳይ “የምሁራን ሚና በሀገር ግንባታ” በሚል ርዕሰ በጂንካ ዩኒቨርስቲ የምሁራን የምክክር መድረክ እየተካሄደ ይገኛል።
በውይይቱ ላይ በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል አስተባባሪ አቶ ዛዲግ አብርሃ የአገረ መንግስት ግንባታ በጠንካራ መሰረት ላይ እንድቆም ምሁራን ሚናቸው ትልቅ ነው ብለዋል።
በተለይም በአገር ደረጃ በልማትና በዲፕሎማሲ ረገድ ስኬት የታየባቸው ተግባራት ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ምሁራን ሊያግዙ ይገባል ብለዋል።
በዚህ ሂደት ገንቢ ሀሳቦችን በማመንጨትና አቅጣጫዎችን በመጠቆም እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ አህጉራዊና ሀገራዊ ሁናቴዎችን በመተንተን የምሁራን ሚና የላቀ መሆኑን አንስተዋል።
በጋምቤላ ዩኒቨርስቲ በተካሄደ የምሁራን ውይይት ላይ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ዴኤታና የዩኒቨርሲቲው የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር እንድሪያስ ጌታ እንዳሉት የአንድ ሀገር ዘላቂ ልማትና እድገት ውጤታማ የሚሆነው ምሁራን በሚያመነጩት ሀሳብና ድጋፍ ነው።
በመሆኑም ምሁራን የሀገርንና የህዝብን ዘላቂ ጥቅምና ልማት በሚያረጋግጡ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
”ምንም እንኳ የተለያዩ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ቢኖሩም ምሁራኑ ለሀገር ዘላቂ ልማትና እድገት ቅድሚያ ሰጥተው የመስራት ኃላፊነት አለባቸው” ብለዋል።
በተለይም አሁን ላይ እንደ ሀገር የታለመውን የልማትና የብልጽግና ጉዞ ለማረጋገጥ ምሁራን ያላቸውን እውቀትና የሀሳብ ልዕልና በመጠቀም ጠንክረው ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክትር ኡጁሉ ኡኮክ በበኩላቸው የውይይት መድረኩ ምሁራን በሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ የጠራ ግንዛቤ በመያዝ ለሀገር ልማትና እድገት ጠንክረው እንዲሰሩ የሚያስችል እንደሆነ ተናግረዋል።