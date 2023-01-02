ምሁራን በኢትዮጵያ ላሉ ችግሮች የመፍትሔ ሀሳቦችን ማፍለቅ አለባቸው-አቶ መላኩ አለበል

ሐረር (ኢዜአ) ታህሳስ 24 ቀን 2015 ምሁራን በኢትዮጵያ ላሉ ችግሮች የመፍትሔ ሀሳቦችን ማፍለቅ አለባቸው ሲሉ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ገለጹ።
“በሀገረ መንግስት ግንባታ የምሁራን ሚና” በሚል መሪ ሃሳብ የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ውይይት አድርገዋል።
እንደ ሀገር ዘላቂ ሰላም ለማምጣት በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በፀጥታው ዘርፍ የተከናወኑ ስራዎች ላይ ምሁራን ውይይት ማድረጋቸውን የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ገልጸዋል።
መድረኩ ቀጣይነት ባለው መልኩ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው ያሉት ሚኒስትሩ፤ ምሁራን ለችግሮቹ የመፍትሔ አካል መሆናቸውን መንግስት እንደሚያምን ገልጸዋል፡፡
ችግሮችን በመፍታት ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ምሁራን በጥናትና ምርምር ማገዝ እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል።
ዜጎች ለማናቸውም ችግሮች የመፍትሄ አካል እንዲሆኑ ግንዛቤ መፍጠር ላይ በመስራትም በኩል ከምሁራኑ ጋር የጋራ መግባባት ላይ መድረሳቸውን አመልክተዋል፡፡
የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል አህመድ በበኩላቸው፤ በኢትዮጵያ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ጊዜው አሁን መሆኑን ጠቁመው፤ በፖለቲካ፣ በሰላም፣ በልማትና በዲፕሎማሲው መስክ የበኩላቸውን ሚና እንደሚወጡ አስታውቀዋል፡፡
ካሁን ቀደም በምሁራኑ ዘንድ “በሀገር ጉዳይ ላይ ለመሳተፍ እድሉ አልተመቻቸልንም” የሚል አስተሳሰብ ይንጸባረቅ እንደነበር አውስተው፤ በተደረገው ውይይት ምሁራን ለሀገራቸው ችግሮች የመፍትሄ አካል መሆን እንዳለባቸው የጋራ መግባባት ላይ ደርሰዋል ብለዋል።
ውይይቱ ምሁራን “በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ አቋም የያዙበትና ከሀገራቸው ጎን እንዲሰለፉ ያደረገ መድረክ ነው” ሲሉም ገልጸዋል።