የህዝብ ለህዝብ ትስስርን በማጠናከር ኢትዮጵያዊ አንድነትን ለማጎልበት እንንሰራለን-የሀገር ሽማግሌዎች

ሚዛን አማን፣ ታኅሣሥ 24 ቀን 2015 (ኢዜአ) የህዝብ ለህዝብ ትስስርን በማጠናከር ኢትዮጵያዊ አንድነታችን እናጎለብታለን ሲሉ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች እና የጋምቤላ ክልል የሀገር ሽማግሌዎች ገለጹ።
በሁለቱ ክልሎች ወሰን አካባቢ የግጭት መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን በባህላዊ መንገድ ለመከላከልም እየሰሩ መሆኑን ሽማግሌዎቹ ተናግረዋል።
በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ሸካ ዞን የየኪ ወረዳ የሀገር ሽማግሌ አቶ መሐመድ ኡብና ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት በወሰን አካባቢዎች አልፎ አልፎ የሚፈጸሙ ህገ ወጥ ድርጊቶች ሰፍተው ለነዋሪዎች መረጋጋት እና ሰላም እንዳይነሱ የህዝብ ለህዝብ ትስስር በመፍጠር ወንጀሎችን ለመከላከል እየሰራን ነው ብለዋል።
ከጋምቤላ ክልል ነዋሪ የሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመነጋገር ህብረተሰቡ ውስጥ አንድነትን ለመፍጠር የተለያዩ መድረኮችንም በመፍጠር እየሰሩ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
መተሳሰብ እና መቻቻልን በመስበክ አካባቢው አስተማማኝ ሰላም እንዲኖረው ጥረት እናደርጋለን ነው ያሉት።
በክልሉ የምዕራብ ኦሞ ዞን ነዋሪው አቶ በራራ ጉታንዱ፤ “ህዝብ ውስጥ ፍቅርና አንድነትን ብቻ በመዝራት ሰላም ለማምጣት መስራት ይጠበቅብናል” ብለዋል።
የእርስ በርስ ትስስር መፍጠሪያ መድረኮች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በማድረግና ለስኬታማነቱ የድርሻችንን በመወጣት “ለልጆቻን የሰላም እሴትና አንድነትን እንጂ መጥፎ ነገሮችን አውርሰን ማለፍ የለብንም” ሲሉ አመልክተዋል።
በጋምቤላ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የዲማ ወረዳ የሀገር ሽማግሌ ኡፕዩድ ዱሙ በአካባቢያችን የሚፈጠሩ ችግሮችን ተደማምጠን መነጋገር ከቻልን በራሳችን የመፍታት አቅም አለን ሲሉ ተናግረዋል።
ሰላማችን ዘላቂ እንዲሆን እንደ ሀገር ሽማግሌ ህዝቦችን የማቀራረብ ሥራ እንሰራለን ሲሉ አንስተው የህዝቦችን በሰላም የመኖር ህገ መንግስታዊ መብት ለማስጠበቅ በወሰን ሳንከፋፈል መስራት አለብን ሲሉ አክለዋል።
በክልሉ ማጃንግ ዞን የጎደሬ ወረዳ የሀገር ሽማግሌው ጴጥሮስ በዲ በበኩላቸው በህዝቦች መካከል ግጭት ዘርተው በመዋቅር የሚከፋፍሉ ግለሰቦችን ለሕግ አሳልፈው እንደሚሰጡ ተናግረዋል።
ከየትኛውም ብሔረሰብ ጋር በአብሮነት የመኖር እሴታችን እንዲሸረሸር የሚያደርጉ ግለሰቦችን በመቀናጀት ለይቶ ማውጣት ይጠበቅብናል ብለዋል።