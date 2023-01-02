በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ልማት እንዲፈጠር ብሎም የዴሞክራሲ ባህል እንዲጎለብት መንግሥት በቁርጠኝነት እየሰራ ነው- አቶ ተስፋዬ ቤልጅጌ

ታኅሳስ 24/2015 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ልማት እንዲፈጠር ብሎም የዴሞክራሲ ባህል እንዲጎለብት መንግሥት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ ቤልጅጌ ገለጹ።
በኢትዮጵያ የሚነሱ ማናቸውም ጥያቄዎችና አለመግባባቶች በዴሞክራሲያዊ መንገድ በውይይት ለመፍታት መንግሥት ጽኑ አቋም ያለው መሆኑንም አረጋግጠዋል።
አገራዊ ለውጡን ተከትሎ መንግሥት የዴሞክራሲ ባህል እንዲጎለብት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
መንግሥት ለሰላምና ዴሞክራሲ ባህል ግንባታ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አስታውቀው በየትኛውም አጋጣሚ የሚፈጠሩ አለመግባባቶችና ልዩነቶችን በውይይት መፍታት የመንግሥት የማይናወጥ አቋም ስለመሆኑ አረጋግጠዋል።
በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተፈጥሮ የነበረው ችግር የተፈታበት መንገድና ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት መንግሥት እያሳየ ያለው ቁርጠኝነት ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው ብለዋል።
የሃሳብ ልዩነት መኖር የሚጠበቅና ያለ ቢሆንም የውይይት መድረክ በማመቻቸትና በመነጋገር ችግሮችን መፍታት መለመድ ያለበት የዴሞክራሲ ባህል መሆኑንም ሚኒስትሩ ጠቅሰዋል።
በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም፣ ልማትና ብልጽግናን እውን ለማድረግ ያለ ልዩነት በጋራ መሥራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል።