ከንቲባ አዳነች አቤቤ በመዲናዋ እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ተዘዋውረው ተመለከቱ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 23/2015 በከተማዋ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጠቀሜታ ያላቸው ፕሮጀክቶችን ግንባታ መጎብኘታቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ።
በከተማችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት በማረጋግጥ በኩል ጠቀሜታ ያላቸውን ፕሮጀክቶች ያሉበትን የግንባታ ደረጃ ዛሬ ጎብኝተናል ሲሉ ከንቲባ አዳነች አስታውቀዋል፡፡
በዚህም የኮልፌ መንዲዳ ሆስፒታልን፣ የላፍቶ ሆስፒታል፣ የኮልፌ እና ላፍቶ የገበያ ማዕከል ግንባታን፣ የአርሶ አደር የልማት ተነሺዎች ማቋቋምያ ማዕከልን፣ እንዲሁም በከተማችን የመጀመሪያ የሆነውንና ለስራ እድል ፈጠራ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የኢንደስትሪ ክላስተር ፕሮጀክቶች መመልከታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያሰፈሩት መረጃ ያመለክታል፡፡
ፕሮጄክቶቹ በአጠቃላይ ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎባቸው እየተገነቡ የሚገኙ ሲሆን አብዛኛው አፈፃፀማቸው ጥሩና ተስፍ ሰጪ መሆናቸውን ገምግመናል ብለዋል።
በሆስፒታሎች ግንባታ ላይ የሚታየውን መጓተት በፍጥነት መስተካከል እንዳለበት ከኮንትራክተሮች እና ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርገን ችግሩን ለመፍታት ተስማምተናል ሲሉም ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል።