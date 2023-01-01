መንግስት ከምሁራን ጋር የሚያደርጋቸው ውይይቶች ለሀገረ መንግስት ግንባታ ሚናቸው የጎላ ነው -ምሁራን

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 23/2015 መንግስት ከምሁራን ጋር በመቀራረብ የሚያደርጋቸው ውይይቶች ለሀገረ መንግስት ዘላቂ ግንባታ የጎላ ሚና እንዳላቸው ምሁራን ገለጹ።
“በሀገር ግንባታ የምሁራን ሚና” በሚል መሪ ሃሳብ በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የምክክር መድረክ እየተካሄደ ነው።
በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩት መምህር ዶክተር ምንይችል ቅጣው በእዚህ ወቅት እንዳሉት፣ የፀና ሀገረ መንግስት ለመገንባት በሚደረግ ጥረት የምሁራን ተሳትፎ የጎላ ድርሻ ይይዛል።
በኢትዮጵያ ታሪክ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ምሁራን ለሀገራቸው ፖለቲካ ይጠቅማል ያሉትን ሃሳብ በማራመድ የራሳቸውን አዎንታዊ ሚና ሲጫወቱ መቆየታቸውን ገልፀዋል።
“አሁን እንደ ሀገር ያለንበት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ውስብስብ ናቸው” ያሉት መምህሩ፣ “እኛ ምሁራን ለመፍትሄው መረባረብ የሚገባን ወቅት ነው” ሲሉም ጠቁመዋል።
መንግስት ይህንን ተረድቶ ከምሁራን ጋር በመቀራረብ ሀሳብ ለመቀበል የጀመረው ሥራ የሚያስመሰግንና በሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ ፋይዳው የጎላ መሆኑን አስረድተዋል።
“በኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ግንባታው ያላለቀ በመሆኑና የተረጋጋ ሀገረ መንግስት እንዲኖር ምሁራን መፍትሄ ሰጭ አማራጭ ሃሳቦችን ማቅረብ ይገባናል” ያሉት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የአስተዳደር ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ብርሃኑ ገድፍ ናቸው።
ሃገር ችግር ውስጥ ስትወድቅ ኢትዮጵያውያን ከፊት ተሰልፈው ቢጋፈጡም በልማት ሥራዎች ላይ በመሳተፍ የተረጋጋ ኢኮኖሚ እንዲኖር በማድረግ በኩል በምሁሩ ጭምር ክፍተቶች እንዳሉ ገልጸዋል።
አቶ ብርሀኑ እንዳሉት በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካው፣ በማህበራዊ እና ሌሎችም መስኮች አስተማማኝ ሥራ የሰሩ ሀገሮች ለደረሱበት ስኬት የምሁራኖቻቸው ሚና የጎላ ነው።
በኢትዮጵያ አሁን የሚስተዋሉ ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዲፈቱና ጠንካራ መሰረት ያለው ሀገረ መንግስት እንዲኖር ምሁራን በየዘርፉ ጥናት በማድረግ መሪ ሃሳቦችን ማቅረብ ይኖርብናል ብለዋል።
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ በበኩላቸው፣ ኢትዮጵያ በሁሉም የኢኮኖሚ ዘርፍ ያላትን እምቅ አቅም አሟጣ እንድትጠቀምና የብልፅግና ጉዞው እንዲሳካ ምሁራን የሚጠበቅባቸውን ሃላፊነት መወጣት አለባቸው።
አስተማማኝና የማይናወጥ ሀገር መንግስት ለመገንባት እየተከናወነ ባለው ሂደት የሀገረ በቀል ኢኮኖሚ ፍልስፍና ትልቅ ለውጥ እያመጣ መሆኑን ገልጸዋል።
“በኢኮኖሚ ክንዷ የፈረጠመች ሃገር መገንባት ይኖርብናል” ያሉት ፕሬዚዳንቱ፣ ለዚህ ደግሞ የዘርፉ ምሁራን ምርምሮችን በማድረግ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ፍልስፍናን ማገዝ እንዳለባቸው አስገዝንበዋል።
“ምሁራን መፍትሄ አዘል ምርምሮችን በማድረግ ለሀገረ መንግስት ግንባታው መሳካት ሞራላዊና ምሁራዊ ግዴታቸውን መወጣት አለባቸው” ያሉት ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባና የዩኒቨርሲቲው የሥራ አመራር ቦርድ አባል ዶክተር ድረስ ሳህሉ ናቸው።
መንግስት በሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ የምሁራን ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተረድቶ እየሰራ መሆኑን ጠቁመው፣ ምሁራን ይህንን ከግምት ውስጥ አስገብተው የበኩላቸውን እገዛ እንዲዳደርጉ ገልጸዋል።