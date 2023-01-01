የሰላም ስምምነቱ ለኢትዮጵያውያን አብሮነትና ዘላቂ ሰላም አዲስ ምእራፍ የከፈተ ነው-የትግራይ ተወላጆች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 23/2015 በመንግስትና በህወሃት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለኢትዮጵያውያን አብሮነትና ዘላቂ ሰላም አዲስ ምእራፍ የከፈተ መሆኑን በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ተናገሩ።
በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራ ተወላጆች “የሰላም ስምምነቱ ለአብሮነታችንና ለዘላቂ ሰላማችን” በሚል መሪ ሃሳብ ተወያይተዋል።
መንግስትና ህወሓት በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ደም አፋሳሽ ግጭት በማቆም በሰላማዊ ውይይት በመፍታታቸው ተደስተናል ብለዋል የመድረኩ ተሳታፊዎች።
የሰላም ስምምነቱ ዜጎችን ከሞት አደጋ ወደ ህይወት የመለሰና ታዳጊዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ ያደረገ መልካም ተግባር መሆኑን በመጥቀስ የሰላም አማራጩን አድንቀዋል።
የደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለመላው ኢትዮጵያ ሰላም አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ስለመሆኑም ጠቅሰዋል።
በመሆኑም ኢትዮጵያውያን የሰላም ስምምነቱን ለማዝለቅ የግጭት ተግባራትን በጋራ በማውገዝ ለሰላም ዘብ እንዲቆሙ ጠይቀዋል።
በየጊዜው የነበሩ የመንግስት አስተዳደር ስርዓቶች መልካምም መጥፎም ታሪክ እንዳላቸው የገለጹት አስተያየት ሰጭዎቹ፣ የቀደመ ታሪክ መማሪያ እንጂ የግጭት መንስኤ ሊሆን አይገባም ብለዋል።
ለዚህ ደግሞ ህብረተሰቡ፣ የሃይማኖት አባቶችና አጠቃላይ ምሁራን ስለሰላም ማስተማር ይጠበቅባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል።
የሰሜኑን ግጭት በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ ለመሻት የተደረገው ጥረትና የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ መንግስት መሰረታዊ አገልግሎቶችን ዳግም በማስጀመር ያሳየውን ቁርጠኝነት አድንቀዋል።
የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ታዬ ደንደአ፤የሰላም ስምምነቱ ኢትዮጵያዊያን በመነጋገር ችግሮቻቸውን መፍታት እንደሚችሉ በተግባር ያሳየ መሆኑን ገልጸዋል።
“ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ የቀደምት ስልጣኔ ባለቤት የሆነች ታላቅ አገር ነች” ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው ለአገር ብልጽግና ሰላምና አብሮነት በጋራ መቆም አለብን ብለዋል።
“ጀብደኝነት ወደ ግጭት ያመራል፣ ጦርነት ደግሞ በብዙ ጥረት የተገኘውን ሀብት ያወድማል፣ ድህነትን ያስፋፋል በመሆኑም ጥፋት ከሚያስከትሉ ተግባራት በመራቅ ለልማታችን በጋራ መስራት አለብን” ነው ያሉት።
ከዚህ አንፃር የደቡብ አፍሪካው የሰላም ስምምነት በኢትዮጵያ ታሪክ ግጭትን በሰላማዊ መንገድ በመፍታት በኩል አዲስ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑንም ገልጸዋል።
የሰላም ስምምነቱ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ልምምድ መሆኑን ገልጸው ግጭትና አለመግባባትን በማስቀረት ሁላችንም ለአገራችን ሰላም ቅድሚያ እንስጥ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።