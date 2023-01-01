ዩኒቨርሲቲው በአካባቢው የሚገኙ ጸጋዎችን ለማህበረሰብ አገልግሎት ለማዋል የጀመረውን ጥረት ሊያጠናክር ይገባል–አቶ ቀጄላ መርዳሳ

ጂንካ (ኢዜአ) ታህሳስ 23/2015 ጂንካ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢው ያሉ የተፈጥሮ ጸጋዎችን ለማህበረሰብ ጥቅም እንዲውሉ የጀመራቸውን የምርምር ሥራዎች አጠናክሮ እንዲቀጥል የዩኒቨርሲቲው የሥራ አመራር ቦርድ ገለጸ።
ዩኒቨርሲቲው በዳሰነች ወረዳ ሎበት ቀበሌ በ16 ሄክታር መሬት ላይ “ቃቃባ” የተሰኘ የተሻሻለ የስንዴ ዝርያን የማብዛት ሥራ የተቋሙ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት በተገኙበት ዛሬ ተጀምሯል።
የዘር ሥራውን የባህልና ስፖርት ሚኒስትርና የጂንካ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ቀጄላ መርዳሳ አስጀምራዋል።
ሚኒስትሩ በእዚህ ወቅት ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማር ሥራው ጎን ለጎን በግብርናው ዘርፍ ጠቃሚና ችግር ፈቺ የጥናትና ምርምር ሥራዎች እያከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
የአካባቢውን አርሶ እና አርብቶ አደሮች ተጠቃሚ ለማድረግ እያደረገ ያለውን ጥረት የሚበረታታ መሆኑንም ነው ያመለከቱት።
እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ፣ በአካባቢው እንደ ኦሞና ቱርካና ያሉ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች፣ ሊታረስ የሚችል ለም መሬትና ተስማሚ የአየር ጸባይን ጨምሮ በርካታ የተፈጥሮ ጸጋዎች አሉ።
“እነዚህን የአካባቢው ሀብቶች በጥናትና ምርምር በመታገዝ አቀናጅቶ ማልማት ይግባል” ብለዋል።
ጂንካ ዩኒቨርሲቲ በሚሰራቸው ችግር ፈቺ የጥናትና ምርምር ሥራዎች እነዚህን የአካባቢው ሀብቶች በማልማት የማህበረሰቡን ሕይወት ለመቀየርና ኢኮኖሚን ለማሳደግ የጀመራቸውን ሥራዎች ማጠናከር እንዳለበትም ገልጸዋል።
የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኩሴ ጉድሼ፤ “ዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመ ጥቂት ዓመታት ቢሆነውም በነዚህ ጊዜያት ዘርፈ-ብዙ ሥራዎችን እያከናወነ ነው” ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው በ2030 ዓ.ም በአገሪቱ ከሚገኙ ምርጥ አምስት ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
“በተለይ በብዝሃ ባህል፣ በብዝሀ ሕይወት፣ በእንስሳት፣ በአሣ ሀብት እንዲሁም በአግሮ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የልህቀት ማዕከል ለመሆን ውጥን ይዞ እየሰራ ይገኛል” ሲሉም አክለዋል።
ዶክተር ኩሴ እንዳሉት የግብርና ቴክኖሎጂ ሽግግር በማድረግ የአርሶና አርብቶ አደሩን ሕይወት ለመለወጥና የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ለማዘመን ዩኒቨርሲቲው በትኩረት እየሰራ ነው።
ዩኒቨርሲቲው በአካባቢው ያለውን መሬትና ውሃ ተጠቅሞ በግብርናው ዘርፍ ከጀመራቸው ሥራዎች አንዱ የስንዴ ልማት መሆኑን ጠቁመው፣ ለእዚህም ዛሬ በ16 ሄክታር መሬት ላይ በይፋ የተጀመረውን የስንዴ ልማት በማሳያነት ጠቅሰዋል።
ይሄው በመስኖ ለማልማት ዛሬ የዘር ሥራው የተጀመረው “ቃቃባ” የተሰኘው የስንዴ ዝርያ ለአካባቢው አርሶ አደሮች የዘር ምንጭ ጭምር እንዲሆን ታሰቦ እንደሚለማ አስረድተዋል።
እንደ ዶክተር ኩሴ ገለጻ፣ ዝርያው በአጭር ጊዜ ውስጥ ለምርት የሚደርስ ሲሆን በሄክታር እስከ 35 ኩንታል ምርት እንደሚሰጥ በምርምር ተረጋግጧል።
በዩኒቨርሲቲው ከሚለማው መሬት ከ560 በላይ ኩንታል ለማግኘት ታቅዶ ወደ ተግባር መገባቱን ዶክተር ኩሴ ገልጸዋል።
በዘር መዝራት ሥራ ማስጀመሪያ መርሃ-ግብሩ ላይ በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ ማዕከል ኃላፊ አቶ ዛዲግ አብርሃ፣ የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንቶች እና የሰብል ተመራማሪዎች ተሳትፈዋል።