ምርታማነትን የሚያሳድጉ የተሻሻሉ ዝሪያዎችን ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የጂንካ ግብርና ምርምር ማዕከል አስታወቀ

ጂንካ (ኢዜአ) ታህሳስ 23/2015 ምርታማነትን የሚያሳድጉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በማስፋፋት የአርሶና አርብቶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማሳደግ እየሰራ እንደሚገኝ የጂንካ ግብርና ምርምር ማዕከል አስታውቋል።
ማዕከሉ በደቡብ ክልል እየተተገበረ ለሚገኘው የፍራፍሬ ልማት ፕሮጀክት የሚያግዝ የዝሪያ ብዜት በማካሄድ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት እየሰራ መሆኑን ነው የገለጸው።
የጂንካ ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ተክሌ ዮሴፍ፤ ማዕከሉ ምርታማነትን በእጥፍ የሚያሳድጉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመተግበር አርሶና አርብቶ አደሮች ተጠቃሚ እንዲሆኑ በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል።
በዚህም የጥናትና ምርምር ስራዎች በሰብል፣ በሆርቲካልቸር እና በእንስሳት እርባታ የተሻሻሉ ዝሪያዎችን በቴክኖሎጂ በማዳቀል፣ በማላመድና በማስፋፋት የአርሶና አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚነት እያሳደገ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
በተለይም ምርትን በእጥፍ በመስጠት ለአካባቢው አርሶ አደር ህይወት መለወጥ ምክንያት የሚሆኑ የሰብልና ፍራፍሬ ዝሪዎች በምርምር በማግኘት የማስፋፋቱ ስራ በትኩረት እየተከናወነ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በዚህም በተያዘው ዓመት በበና ፀማይ፣ በዳሰነች እና ኛንጋቶም ወረዳዎች በሁለት እጥፍ ምርት የሚሰጥ ”መልካም ” የተሰኘ የማሽላና ”ዊሊያም 1” የተሰኘ የሙዝ ዝሪያ ማሰራጨቱን ለአብነት አንስተዋል።
”ዊሊያም 1″ የተሰኘው የሙዝ ዝሪያ በሄክታር እስከ 40 ቶን ሙዝ መስጠት የሚችልና በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚደርስ እንዲሁም ድርቅን ተቋቋሞ ምርት የመስጠት አቅም ያለውና ከአካባቢው ስነ-ምህዳር ጋር ተስማሚ እንደሆነ ጠቅሰዋል።
ቀደም ሲል በአካባቢው የሚለማው የሙዝ ዝርያ በሄክታር እስከ 10 ቶን ምርት የሚሰጥና ምርት ለመስጠት ከአንድ ዓመት በላይ እንደሚፈጅበት አስታውሰዋል።
ማዕከሉ እንደክልል የተጀመረውን የፍራፍሬ ልማት ፕሮጄክት ዕውን ለማድረግ የዘር ምንጭ ለመሆን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ነው ያስታወቁት።
የደቡብ ኦሞ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል የእርሻ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ኤፍሬም በለጠ በበኩላቸው፤ ማዕከሉ በሰብል፣ በአትክልት እና ፍራፍሬ እንዲሁም በእንስሳት እርባታ ምርታማነትን በእጥፍ የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎችን ለማስረፅ እያደረገ ያለው ጥረት አበረታች ነው ብለዋል።
በዞኑ የፍራፍሬ ልማት ፕሮጀክት እየተከናወነ እንደሚገኝ ገልጸው፤ በሁሉም አካባቢዎች በሙዝ፣ በፓፓያ፣ በአቮካዶና በአፕል የፍራፍሬ ክላስተር ለማቋቋም የተጀመረውን እንቅስቃሴ እየደገፈ እንደሚገኝ ነው የጠቆሙት።
በበጀት አመቱ አጋማሽ ብቻ ከ1 ሺህ 180 ሄክታር በላይ በሚሆን መሬት ላይ ከ3 ነጥብ 7 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የሙዝ፣ የፓፓያ፣ የአቮካዶ እና የአፕል ችግኞች ከማዕከሉ ጋር በመሆን በማሰራጨት መተከላቸውን ነው አቶ ኤፍሬም የተናገሩት።
በተለይም በአካባቢው ያለውን የመሬትና ውሃ አማራጭ ወደ ልማት መቀየር እንደሚቻል ገልጸው፤ ይህም በአርብቶና አርሶ አደሮች ዘንድ መነሳሳትን መፍጠሩን ገልጸዋል።
በቀጣይም ይህን በማጠናከር ዞኑን የፍራፍሬ ምርቶች ማዕከል ለማድረግ በተቀናጀ መንገድ ርብርቡ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው አቶ ኤፍሬም ያብራሩት።
በበና ፀማይ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ጎይቶ ጎላ በኩታ ገጠም በ3 ሄክታር ላይ ከሌሎች ሁለት አርብቶ አደሮች ጋር በመሆን ”ዊሊያም 1” የተሰኘ የሙዝ ዝሪያ ከማዕከሉ በማግኘት እያለሙ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ዝሪያው ከዚህ ቀደም ከሚያለሙት የሙዝ ዝሪያ በእጥፍ ምርት መስጠት እንደሚችል ጠቁመው ከዚህ ቀደም ከሚያለሙት ከአንድ ሄክታር ከ80 እስከ 100 ኩንታል እንደሚያገኙ ተናግረዋል።
ከአዲሱ የሙዝ ዝሪያ ከፍሬ አያያዝና ቁመናው ከአንድ ሄክታር ከ350 እስከ 400 ኩንታል እናገኛለን” የሚል ዕምነት እንዳሳደረባቸውና እየታየ ባለው ውጤትም ደስታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል።
በቀጣይም ሌሎች የፍራፍሬ ችግኞችን በማልማት በስፋት ለገበያ ለማቅረብ እየሰሩ እንዳሉም አርብቶ አደር ጎይቶ ተናግረዋል።