አረጋውያን ያላቸውን የካበተ የህይወት ተሞክሮ ለዘላቂ ሰላም እና ልማት እንዲያውሉ አስፈላጊው እገዛ ይደረጋል-የድሬዳዋ አስተዳደር

ድሬዳዋ (ኢዜአ) ታህሳስ 23/2015 አረጋውያን ያላቸውን የካበተ የህይወት ተሞክሮ ለዘላቂ ሰላም እና ልማት እንዲያውሉ አስፈላጊው እገዛ እንደሚያደርግ የድሬዳዋ አስተዳደር አስታወቀ።
አረጋውያንን የደገፈ እና ትኩረት እንዲያገኙ የቀሰቀሰ የጎዳና ላይ ሩጫ በድሬዳዋ አስተዳደር ተካሂዷል።
በዚህ ወቅት ተገኝተው መልዕክት ያስታላለፉት የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሀርቢ ቡህ አረጋውያን ያላቸውን የካበተ የህይወት ተሞክሮ ለዘላቂ ሰላም እና ልማት እንዲያውሉ አስፈላጊው እገዛ ይደረጋል ብለዋል።
ግንባታው የተጀመረውን የዳዊት ለአረጋውያን መርጃ ማዕከል ግንባታን ለማጠናቀቅ በተዘጋጀው የድጋፍ እና የንቅናቄ የጎዳና ላይ ሩጫ ላይ የአስተዳደሩ አመራሮች፣ ነዋሪዎች፣ ተዋቂ አርቲስቶችና የአስተዳደሩ ነዋሪዎች ተካፍለዋል።
የድጋፍ ማሰባሰቢያ እና ንቅናቄ ለመፍጠር የጎዳና ላይ ሩጫው መዘጋጀት ለአረጋውያን መጦሪያ እና መርጃ የተጀመረውን ግንባታ ዳር ማድረስን ዓላማ ያደረገ እንደሆነም ተገልጿል።
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሀርቢ ቡህ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ አረጋውያን በአገር ልማት እና ሰላም ማረጋገጥ ሂደት ውስጥ ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸው እንዲጎለብት እየተሰራ ይገኛል።
በዕድሜ ዘመናቸው ያካበቱት ልምድ እና ዕውቀት በአገር መሠረታዊ ጉዳዮች መግባባት እንዲፈጠር እና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የሚያግዙ ናቸው ብለዋል።
የዳዊት ለአረጋውያን የአረጋውያን መጦሪያ ማዕከል ለችግር የተጋለጡ አዛውንቶችን በመሰብሰብ የህክምና፣ የምግብ እና የእንክብካቤ ስራዎችን በማከናወን አርአያነት ያለው ተግባር እያከናወነ መሆኑን ገልፀዋል።
ይህ ስራ እንዲጠናከር አስተዳደሩ 10ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ በነፃ ለማዕከሉ ከመስጠት ባለፈ ለተቋሙ አላማ መሳካት የሚያደርገውን ድጋፍ ያጠናከራል ብለዋል።
የ10 ኪሎ ሜትሩ የጎዳና ላይ ሩጫ ላይ የተሳተፉትና አስተያየታቸውን ለኢዜአ የገለፁት ነዋሪዎች አረጋውያንን መደገፍ እና መንከባከብ የሁሉም ዜጋ የውዴታ ተግባር መሆን አለበት።
የ6ተኛ ክፍል ተማሪ ብሌን ጥበቡ አዛውንቶችን እንደ መንከባከብ የሚያስደስት ነገር እንደሌለ ከአያቴ ስለገባኝ ችግረኞች አዛውንቶች ተገቢውን ድጋፍ እና እንክብካቤ እንዲያገኙ በሩጫው ላይ ተሳትፌያለሁ ብላለች።
የሁሉም ሰው መዳረሻ ጉዞ ሽምግልና በመሆኑ ለዚህ ለበቁ አረጋውያን ተገቢውን ክብር በመስጠት በአገር የሰላም እና የፀጥታ ጉዳይ ያላቸውን ተሞክሮ እንዲወጡ ማድረግ ይገባል ያሉት ደግሞ አቶ ገዛኸኝ ምትኩ ናቸው።
የውድድሩ አሸናፊ አቶ ሰለሞን ኩሚ በበኩላቸው የዛሬ አዛውንቶች በከፈሉት መስዋዕትነት ያቆዩትን አገር እኛም ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ ለታሪክ ሰሪዎቹ የዛሬ ችግረኛ አዛውንቶች ተገቢውን ክብርና ፍቅር ልንለግስ ይገባል ብለዋል።
ሩጫውን ያዘጋጀው የዳዊት ለአረጋውያን መጦሪያ ማዕከል መስራች እና መሪ አቶ ዳዊት በቀለ ለአረጋውያን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት በሚያግዝ የጎዳና ሩጫ ላይ የተሳተፉትን ሁሉ አመስግነዋል።
ከሩጫው የሚገኘው ገቢ የተጀመረውን የአረጋውያን ዘመናዊ መኖሪያና መጦሪያ ግንባታ ለማጠናቀቅ እንደሚውል ገልጸዋል።
አስተዳደሩ ለማዕከሉ በነፃ በሰጠው ቦታ ላይ ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ድጋፍ እየተገነባ የሚገኘው ዘመናዊ የአረጋውያን መጦሪያ ማዕከል በዚህ ዓመት እንደሚጠናቀቅ ተገልጿል።