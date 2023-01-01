ምሁራን በጥናትና ምርምር ተደግፈው ለሀገር ግንባታው የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ማበርከት ይጠበቅባቸዋል

ሆሳዕና (ኢዜአ) ታህሳስ 23/2015 ምሁራን በጥናትና ምርምር ታግዘው ለሀገር ግንባታው የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ማበርከት እንደሚጠበቅባቸው የወራቤ ዩኒቨርስቲ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢና የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ ገለጹ።
ሚኒስትር ዴኤታው ይህንን የገለጹት በወራቤ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ በሚገኘው የምሁራን ምክክር መድረክ ላይ ነው።
ዶክተር አህመዲን ለኢዜአ አንዳሉት ሁሉም ዜጋ በሀገሩ ጉዳይ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት አካታችነትን መሰረት ያደረገ አሰራር ተግባራዊ በመደረግ ላይ ነው።
“እውነቱን ከውሸት ለመለየት አዳጋች የሆነበት ዘመን ላይ ደርሰናል” የሚሉት ሚኒስትር ዴኤታው፤ ምሁራን በእውቀት የተደገፈ ጥናትና ምርምር በማድረግ እውነታን ለማህበረሰቡ በማሳየት ለሀገር ግንባታው የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ማበርከት እንዳለባቸው ነው ያነሱት።
“ሀገራችን አብሮነትን አጠናክሮ ማስቀጠል የሚያስችሉ ዘርፈ ብዙ እሴቶች ያሏትና የአንድነት ተምሳሌት ናት” ያሉት ደግሞ የወራቤ ዩንቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢንጅነር ቶፊቅ ጀማል ናቸው።
ይህን የአብሮነት እሴት ለማጥፋት እየተደረገ ያለውን አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ለመመከት ምሁራን ተገቢውን ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል።
በዩኒቨርሲቲው የህግ ትምህርት ክፍል መምህር አቶ ክብረ ወሰን አሰፋ በበኩላቸው ምሁራን ለሀገረ መንግስት ግንባታው ቀርበው ከማገዝ ዳር ቆመው የመተቸት ባህሉ እንደነበር ያነሳሉ።
አሁን ግን መንግስት በዚህ መልኩ ምሁራንን ቀርቦ ሚናቸውን በተገቢው እንዲወጡ ማድረጉ በጎ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ነው ያሉት።
ለሀገራችን ዘላቂ እድገት ሁሉም በአብሮነት መጓዝ ጠቃሚ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በዩኒቨርስቲ የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ክፍል መምህር መሀመድ ድሉ ናቸው።
የማህበረሰቡን ችግር ለመፍታት የሚያግዙ የጥናትና ምርምር ስራዎችን አጠናክሮ ከማስቀጠል በተጨማሪ ተጨባጭ የሆነ መረጃን ለማህበረሰቡ ተደራሽ ማድረግ ላይ መስራት አለብን ነው ያሉት።
“ምሁራን ከአክራሪነትና ጭፍን አመለካከት ራሳችንን በማውጣት ብሄራዊ መግባባትን ለማምጣት የሚያግዙ ስራዎች ላይ በማተኮር መስራት ይጠበቅብናል” ብለዋል።