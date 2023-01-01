በሁላችን ተሳትፎ ለሁላችን የምትሆን ሀገር በመገንባት የወጣቶችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ይገባል-የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት

አዳማ (ኢዜአ) ታህሳስ 23/2015 በሁላችን ተሳትፎ ለሁላችን የምትሆን ሀገር በመገንባት የወጣቶችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሚገባ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አደም ፋራህ አስገነዘቡ።
የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ የመጀመሪያው ጉባኤ ለኢትዮጵያና አፍሪካዊ ብልጽግና የሚተጋ ወጣት በሚል መሪ ቃል በአዳማ ከተማ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
የወጣቶች የተደራጀና የተረጋጋ የፖለቲካ ተሳትፎ የወጣቶችን ተጠቃሚነት በዘላቂነት የሚያረጋግጥ ነው።
ወጣቶች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥቅማቸውን በማስጠበቅ በኩል ሊጉ እየሰራ ያለው ስራ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል።
የፓርቲው ብቁና ግንባር ቀደም አመራሮች ምንጭ የወጣቶች ሊግ መሆኑን ጠቅሰው ባለፉት አራት ዓመታት ፓርቲው ላስመዘገበው ውጤት የሊጉ ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ የሀገር ህልውናን ለመታደግ በአረንጓዴ አሻራ በኢትዮጵያ ገፅታ ግንባታና በዲፕሎማሲያዊ ስራ ሊጉ ሰፊ ስራ መስራቱን ገልጸዋል።
የወንድማማችነት እና እህትማማችነት እሳቤን በሕብረ ብሔራዊ እሳቤ መቃኘትና አባሉን ማነፅ ይገባል ብለዋል።
በመረጃና ኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን የበለፀገ ወጣት መገንባት ከሊጉ ይጠበቃል ያሉት አቶ አደም ለፓርቲው ፕሮግራም ውጤታማነት ቀዳሚ ሚናውን ሊጉ መወጣት እንደሚገባው አስገንዝበዋል።
ጠንካራ እቅም ያላቸውና ግንባር ቀደም ወጣቶች በስፋት በሊጉ እንዲቀላቀሉ እንሰራለን ያሉት ምክትል ፕሬዚዳንቱ ሊጉ በዚህም ቀዳሚ ተግባር ማከናወን አለበት ብለዋል።
ለዚህም በየደረጃው ያሉ የፓርቲው አደረጃጀቶች ተገቢውን ድጋፍ መስጠት ይገባልም ብለዋል።
ሊጉ በመጀመሪያ ታሪካዊ ጉባኤው ለቀጣይ ሁለት ዓመታት ሊጉን የሚመሩ አመራሮች ስራ አስፈፃሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን የሊጉንና የፓርቲውን ሁለንተናዊ ጉዞ በብቃት ማስቀጠል የሚችሉ አካላትን በከፍተኛ ዲስፒሊን እንዲመርጥ አስገንዝበዋል።
ብልጽግና ፓርቲ በወጣቶች ከፍተኛ መስዋእትነት የተወለደና የፀና ፓርቲ ከመሆኑም ባለፈ ከ50 በመቶ በላይ ወጣቶችን አቅፎ ያየዘ ነው።
የሊጉ ፕሬዚዳንት ወጣት አስፋው ተክሌ በበኩሉ የነገ ሀገር ተረካቢ ትውልድ የዛሬዋን ኢትዮጵያ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ጉልህ ሚና መጫወት አለብን ብሏል።
ትውልዱ የሀገር ህልውናን ለማረጋገጥ አይተኬ ሚና መጫወቱንም ገልጿል።
ሊጉ ኢትዮጵያን እናልብሳት በሚል መሪ ቃል በአረንጓዴ አሻራ ሰፊ ድርሻ መወጣቱንም ጠቅሷል።
የሊጉ አባላት በበጎ አድራጎት በማዕድ ማጋራት ህብረተሰቡንና ሰፊውን አባላት የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከዳር ለማድረስ በማስተባበር ረገድ የበኩሉን ድረሻ መወጣቱን አመልክቷል።
የነጩ ፖስታ ለነጩ ቤተ-መንግሥት እንዲሁም የሀገር ህልውና ለማረጋገጥ በተደረገው ዘመቻ ወጣቶች የአንበሳውን ሚና እንዲወጡ ሊጉ የድርሻውን መወጣቱንም ጨምሮ ገልጿል።
የሀገሪቷ ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ በመቻቻልና በመተባበር ተግተን በመስራት ሀገርን ማፅናት ቀዳሚ ተግባራችን ይሆናል ብሏል።