የጌዴኦ ባህላዊ መልክዓ ምድርን በዓለም ዓቀፍ ቅርስነት ለማስመዝገብ የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 22/2015 በደቡብ ክልል ጌዴኦ ዞን የሚገኘው የጌዴኦ ባህላዊ መልክዓ ምድር በተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት/ዩኔስኮ/ ለማስመዝገብ እየተደረገ ያለው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠሉን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።
በደቡብ ክልል ቀልብን ከሚስቡ የቱሪዝም ኃብቶች መካከል የጌዴኦ ባህላዊ መልክዓ ምድር ቅርስ አንዱ ነው።
መልክዓ ምድሩን ሳቢ ከሚያደርጉ ጉዳዮች መካከል በውስጡ በምስራቅ አፍሪካ ረዥም እድሜ እንዳስቆጠረ የሚነገርለት የትክል ድንጋይ መካነ ቅርስ መያዙ ነው።
መልክዓ ምድሩ በውስጡ ከ6 ሺህ በላይ ትክል ድንጋዮችን የያዘ ሲሆን፤ ለጥናትና ምርምር አድራጊዎች፣ ለውጭና አገር ውስጥ ጎብኚዎች ቀልብን የሚስቡ ገጽታዎችን የተላበሰ ነው።
ከዚህ ባሻገርም መልክዓ ምድሩ በትውልድ ቅብብሎሽ ሲጠብቀው የቆየ ጥብቅ ደን የያዘ ሲሆን፤ ጥምር ግብርናም የሚካሄድበት መሆኑ ሌላው ልዩ የሚያደርገው ገጽታው ነው።
በደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የቅርስ ጥናት፣ ጥበቃና ልማት ቡድን መሪ ሙሉነህ ተፈራ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የጌዴኦ መልክዓ ምድር ቅርስ የማኅበረሰቡን መስተጋብር፣ አኗኗር ከማሳየቱም ባለፈ የተለያዩ ወፎች፣ እንስሳትና አዝርዕት ያቀፈ ነው።
ቦታው ሰው ከተፈጥሮ ጋር እንዴት መኖር እንደሚችል የሚያሳይ ነው ሲሉም ነው የገለጹት።
መልክዓ ምድሩ በውስጡ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሳይንስ፣ ትምህርትና ባህል ጥናት ተቋም/ዩኔስኮ/ በዓለም ቅርስነት ለመመዝገብ በዕጩነት የታያዙ ትክል ድንጋይ መገኛ መሆኑን አብራርተዋል።
ከትክል ድንጋይ መካነ ቅርስ መካከል ቱቲፈላ፣ ጨልባ ቱቲቲ፣ የሴዴ ትክል ድንጋይ መካነ ቅርሶች እና የድንጋይ ላይ ጽሑፍም የያዘ መሆኑን ተናግረዋል።
ቅርሱን በዓለም ወካይ ቅርስነት ለማስመዝገብ ከ2005 ዓ. ም. ጀምሮ እንቅስቃሴ መጀመሩን የገለጹት አቶ ሙሉነህ በዞን፣ በፌደራልና በክልል ደረጃ ያሉ ባለሙያዎች ጊዜያዊ የመመዝገቢያ ሰነድ ማዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል።
ዩኔስኮ አንድን ቅርስ በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ ከሚያስችላቸው ጉዳዮች መካከል የቅርስ ጥበቃ አዋጅ አንዱ መሆኑን የጠቀሱት ባለሙያው፤ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ቅርሱ የሚጠበቅበትን አዋጅ ማውጣቱንም ተናግረዋል።
አዋጁ በነገሪት ጋዜጣ መታተሙን ጠቁመው፤ በቅርሱ አጠባበቅ ላይ የሕዝቡን፣ የባለድርሻ አካላት እና የቅርስ ጥበቃ ኮሚቴዎችን ሚና በዝርዝር የያዘ ሲሆን በአዋጁ መሰረት ለጥበቃው የሚረዳ ጽሕፈት ቤት እንደሚቋቋም አንስተዋል።
መልክዓ ምድሩ የሚገኝበት ካርታ መዘጋጀቱን የገለጹት አቶ ሙሉነህ፤ የበለጠ እንዲጠበቅ ለማድረግም አጥር እንዲኖረው ተደርጓል ሲሉም ነው ያከሉት።
እንደ ቡድን መሪው ገለጻ፤ ቅርሱ እንዴት ይጎበኛል? ከማን ምን ይጠበቃል? የአስተዳደር ጉዳዮች እንዴት ይከወናሉ? የሚሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረገ የአምስት ዓመት የቱሪዝም ልማት ዕቅድ ተዘጋጅቷል።
በዕቅዱ ላይ የተዘጋጀው ሰነድ ለዩኔስኮ መላኩን የተናገሩት አቶ ሙሉነህ፤ ዕቅዱ በዩኔስኮ ባለሙያዎች ተገምግሞ ተቀባይነት ማግኘቱን አስረድተዋል።
በዚሁ መሰረት ቅርሱ በቅርቡ ይመዘገባል ተብሎ እንደሚጠበቅም ጠቁመዋል።
የዓለም አቀፉ የሳይንስ፣ ትምህርትና ባህል ጥናት ተቋም በቅርቡ ጉባዔ እንደሚያካሄድ ያስታወሱት ቡድን መሪው፤ የቅርሱ ዝርዝር መረጃዎች ታይተው በዓለም ወካይ ቅርስነት እንደሚመዘገብ ይጠበቃል ብለዋል።
የጌዴኦ መልክዓ ምድር በዓለም ቅርስነት መመዝገቡ ለቅርሱ ዘላቂ እንክብካቤ እንዲያገኝ ከማስቻል ባለፈ ትልቅ የቱሪዝም መስህብ እንደሚሆን ተናግረዋል።
“አንድን ቅርስ በዓለም ቅርስነት ማስመዝገብ በራሱ ግብ አይደለም” ያሉት አቶ ሙሉነህ፤ የሚጠበቀው ውጤት እንዲመጣ ሕብረተሰቡ እንክብካቤ እና ድጋፉን ሊያጠናክር እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተዋል።