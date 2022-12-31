በመዲናዋ የመታወቂያ እድሳት አገልግሎቶችን በቤታችን ማግኘታችን ከእንግልት ታድጎናል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 22/2015 በአዲስ አበባ የመታወቂያ እድሳት አገልግሎት በቤታቸው ማግኘታቸው ከእንግልትና ድካም እንደታደጋቸው በከተማዋ የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ገለጹ።
የአዲስ አበባ የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ በበኩሉ ለአቅመ ደካማ፣ ለአረጋውያንና የጤና እክል ላጋጠማቸው የከተማዋ ነዋሪዎች የቤት ለቤት የመታወቂያ እድሳት አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ገልጿል።
የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚዎች መካከል ወይዘሮ ጌጤ አመንሸዋ አንዷ ናቸው፤ ወይዘሮ ጌጤ በአዲስ አበባ ከተማ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ነዋሪ ሲሆኑ የ90 ዓመት እድሜ ባለጸጋ ናቸው።
ወይዘሮ ጌጤ በእድሜ መግፋትና በጤና እክል ምክንያት እንደልባቸው ተንቀሳቅሰው ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኑሯቸውን ለመግፋት አዳጋች እንደሆነባቸው ይገልጻሉ።
በተለይም የግድ እሳቸው መገኘት ያሉባቸውን ጉዳዮች ለመከወን ደጋፊና አጋዥ በአጠገባቸው ከሌለ የተለያዩ ጉዳዩችን ማከናወን እንደማይችሉ ጠቁመው የነዋሪነት መታወቂያቸውን ለማሳደስ አቅም እንደሚያንሳቸው ነው የተናገሩት።
አሁን ላይ የሚኖሩበት የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 የወሳኝ ኩነት ጽህፈት ቤት መኖሪያ ቤታቸው ድረስ መጥተው በሰጧቸው የመታወቂያ እድሳት አገልግሎት እንደተደሰቱ ገልጸዋል።
ሌላኛዋ በደም ግፊትና በኩላሊት ህመም ሳቢያ ለሶስት ዓመታት በአልጋ ላይ የዋሉትና በወረዳው መሰል አገልግሎትን ያገኙት ወይዘሮ ቦሰና መኮንንም እንዲሁ የቤት ለቤት አገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆናቸውን ይናገራሉ።
ባደረባቸው ህመም ሳቢያ ከቤታቸው መውጣትና እንደልባቸው መንቀሳቀስ ባለመቻላቸው ማኅበራዊ ኑሮን ጨምሮ ጉዳዮቻቸውን ማስፈጸም አለመቻላቸውን ያብራራሉ።
በዚህም መጦሪያ የሆናቸውን ቤት እንኳን ግብር ማስገበር አለመቻላቸው እንዳሳሰባቸው በመጠቆም።
ይሁን እንጂ የወረዳው የወሳኝ ኩነት ባለሙያዎች ያሉበትን ሁኔታ ከግምት አስገብተው በሰጧቸው አገልግሎት እፎይታን ማግኘታቸውን በደስታ ገልጸዋል።
የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት የወሳኝ ኩነት ጽህፈት ቤትም ተመሳሳይ አገልግሎት ለአቅመ ደካማና የጤና እክል ላሉባቸው ነዋሪዎች እየሰጡ መሆኑን ኢዜአ ለማረጋገጥ ችሏል።
ለ13 ዓመታት እናቷን በማስታመም ላይ የሆነችው ወጣት ሰብለ ፈዬ እናቷ የዚህ የቤት ለቤት የመታወቂያ እድሳት አገልግሎት ተጠቃሚ በመሆናቸው መደሰቷን ገልጻለች።
የአገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑት ወይዘሮ በላይነሽ ማሞም አገልግሎቱ ድካማቸውንና እንግልታቸውን እንዳቃለለላቸው ይናገራሉ።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ዮናስ አለማየሁ አገልግሎቱን አስመልክተው ለኢዜአ በሰጡት ማብራሪያ አገልግሎቱ በአስሩም ክፍለ ከተሞች ስር ባሉ ሁሉም ወረዳዎች እየተሰጠ መሆኑን አረጋግጠዋል።
በአገልግሎቱ ተጠቃሚ የሚሆኑት የማኅበረሰብ ክፍሎች አረጋውያን፣ የተባባሰ የጤና አክል ያሉባቸውና እንደልባቸው መንቀሳቀስ የማይችሉ አካል ጉዳተኞች መሆናቸውንም ገልጸዋል።
አገልግሎቱ በመዲናዋ በሚገኙ በሁሉም ክፍለ ከተሞች መሰጠት ከተጀመረ ሁለት ሳምንታትን ያስቆጠረ ሲሆን በቀጣይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተጠቅሷል።