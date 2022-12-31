ሀገራዊ ምክክሩ ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮች በመፍታት ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር በማለሙ የሁሉንም ሀላፊነት ይሻል

አዳማ /ኢዜአ/ ታህሳስ 22/2015. ሀገራዊ ምክክሩ ለዘመናት ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮች ለመፍታትና ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር መሆኑን በመረዳት ለስኬታማነቱ ሁሉም ሊተባበር ይገባል ሲሉ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ሂሩት ገብረስላሴ ገለፁ ።
ኮሚሽኑ ከኦሮሚያ ክልል አርሲ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ሐረርጌ፣ ፈንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን፣ ምስራቅ ሸዋና አዳማ ከተማ ከተውጣጡ የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ጋር የአጀንዳ ማሰባሰቢያ መድረክ በአዳማ ከተማ በማካሄድ ላይ ይገኛል።
የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ሂሩት ገብረስላሴ በመድረኩ መክፈቻ ላይ እንደገለፁት ሀገራዊ ምክክሩ ለዘመናት ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮችን ለመፍታትና የረዥም ጊዜ መፍትሔ ማስቀመጥ ያለመ ነው ብለዋል።
በሀገሪቷ ያሉ የሃሳብና የፖለቲካ ልዩነቶች፣ አለመግባባትና ቅራኔዎችን በውይይትና በምክክር መፍታት አላማው መሆኑንም ገልጸዋል።
የዚህኛው የአጀንዳ ማሰባሰቢያ መድረክ ዓላማም ቅራኔዎችና አለመግባባቶችን ለመፍታት እንዲሁም ሂደቶችን ለማመቻቸት ነው ብለዋል።
እስካሁንም ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሴቶች አደረጃጀቶችና የሲቪክ ማህበራት ጋር በኮሚሽኑ ዓላማና ተልዕኮ ላይ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ መስራቱን ተናግረዋል።
በተለይ የሀገራዊ ምክክሩ ተሳታፊዎች የሚለዩበትንና አጀንዳዎች የሚሰበሰቡት አሰራር ስርዓት ላይ በመወያየት ግብዓት ለመሰብሰብ ጭምር መድረኩ መዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
”ለዚህም ኮሚሽኑ ውይይቶችና ምክክሮች በገለልተኝነት እየመራ ይገኛል” ያሉት ምክትል ኮሚሽነሯ በምክክሩ የዜጎችን ተሳትፎና አካታችነት ለማረጋገጥ እየሰራ ነው ብለዋል።
የምክክሩ ሂደት ውጤታማነት የሚረጋገጠው ሁሉም በባለቤትነት ሲሳተፍ መሆኑን ጠቅሰው ለዚህም ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን አመልክቷል ።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዘዳንት ጽሕፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሞገስ ኢዳኤ በበኩላቸው በሀገሪቷ የነበሩ ቅራኔዎችንና አለመግባባቶችን ለመፍታት ሀገራዊ ምክክሩ ወሳኝ ሚና አለው ብለዋል።
ቀደም ሲል በክልሉ በጂማ፣ ኢሉ አባቦርና ቡኖ በደሌ ዞኖች ተመሳሳይ ውይይቶች መካሄዱን ጠቅሰው በአሁኑ ውይይት ምስራቁና ማዕከላዊ የክልሉ ዞኖች ተሳታፊ ናቸው ብለዋል።
በዚህም በመድረኩ የተሳተፉ የክልሉ ፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች፣ የሴቶች፣ ወጣቶችና የሲቪክ ማህበራት እንዲሁም አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ንቁ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል።