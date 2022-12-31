ፀደይ ባንክ ጠቅላላ ሃብቱን 44 ቢሊዮን ብር ማድረሱን ገለፀ

ባህር ዳር ታህሳስ 22 /2015 (ኢዜአ) የፀደይ ባንክ አክስዮን ማህበር ጠቅላላ ሃብቱን 44 ቢሊዮን ብር ማድረሱን የባንኩ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ገለፁ።
ባንኩ የባለ አክስዮኖች የዳይሬክተሮች ቦርድ መደበኛና አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ በባህር ዳር ከተማ እያካሄደ ነው።
የቦርድ ሰብሳቢው አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በጉባኤው ባቀረቡት ሪፖርት የፀደይ ባንክ የህዝብ ውግንና ያለው የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም (አብቁተ) የእድገት ውጤት ነው ብለዋል።
በዚህም በ2013 ዓ.ም ያለውን ሃብት፣ ልምድና የህዝብ መሰረት ይዞ ወደ ባንክነት መሸጋገሩን አስታውሰዋል።
ወደ ባንክ ከተሸጋገረ ጀምሮም ነባር ሰራተኞችን አቅም ማጎልበት፣ አዳዲስ ሰራተኞችን የመቅጠርና ዘመናዊ የመረጃ ቋት በመገንባት ተወዳዳሪ ለመሆን መስራቱን ተናግረዋል።
በተሰራው ጠንካራ እንቅስቃሴም አሁን ላይ ጠቅላላ ሀብቱን 44 ቢሊዮን ብር ሲያደርስ ጠቅላላ ካፒታሉን ደግሞ 11 ቢሊዮን ብር ማድረሱን ተናግረዋል።
ይህም እየተነቃቃ ያለውን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የሚያስችል አቅምና መሰረት የገነባ መሆኑን አስረድተዋል።
ጉባኤው የባንኩ ዓመታዊ ሪፖርት፣ የውጭ ኦዲተር ሪፖርትና ሌሎች አጀንዳዎች ላይ ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል።