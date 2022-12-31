ምሁራን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በሁሉም መስክ ለማፅናት የሀሳብና የሞራል መሪነት ሚናቸውን በተግባር ሊወጡ ይገባል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 22/2015 ምሁራን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በሁሉም መስክ ለማፅናትና ጠንካራ ሀገርን ለመገንባት የሀሳብና የሞራል መሪነት ሚናቸውን በተግባር ሊወጡ እንደሚገባ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ተናገሩ።
“በሀገር ግንባታ የምሁራን ሚና” በሚል መሪ ሀሳብ ሀገራዊ የምክክር መድረክ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ነው።
በዚሁ ወቅት የውይይት መነሻ ሃሳብ ያቀረቡት የመከላከያ ሚኒስትርና የአምቦ ዩኒቨርስቲ ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር አብርሃም በላይ፤ የውይይቱ ዋና ዓላማ ሀገርን በትብብር በማበልጸግ ሂደት ምሁራን በጎ ሚናቸውን እንዲያጠናክሩ ነው ብለዋል።
ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በርካታ ስኬቶች እየተመዘገቡ መሆኑን ጠቅሰው፤ መጪውን ጊዜ በድል አድራጊነት በመወጣት ሀገርን ለማሻገር የምሁራን የነቃ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በርካታ ሀገራት የበለፀጉት በምሁራን ሀሳብ አመንጭነትና መሪነት ነው ያሉት ሚኒስትሩ፤ ምሁራን በውይይቱ መግባባት ላይ በመድረስ ለተጀመረው የሀገር ግንባታ ሂደት ሚናቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ጠይቀዋል።
በደም የተረጋገጠውን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በዜጎች ብርቱ የልማት ስራ ማጽናት እንደሚገባ በማንሳት፤ ምሁራን ህዝቡን የመምራት፣ የማንቃት እና የማሳወቅ የዜግነት ኃላፊነት እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
ለዚህም የሀሳብና የሞራል መሪነት ሚናቸውን በተግባር በመወጣት ሀገርን በጠንካራ መሰረት ላይ በመገንባት ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለች ኢትዮጵያን ማስረከብ እንደሚገባቸውም እንዲሁ።
በሀገሪቱ ዘላቂና አዎንታዊ ሰላም፣ ስልጡን፣ ሞራላዊና ዴሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ለመገንባት ሚናቸውን ሊወጡ ይገባልም ብለዋል።
ምሁራን እውቀትና እውነትን የሚሹ፣ ለሌሎች የማሳወቅ ጉጉት ያላቸው እና ከወገንተኝነት የጸዱ መሆን እንዳለባቸው ዶክተር አብርሃም ባቀረቡት የውይይት መነሻ ሃሳብ ላይ ገልጸዋል።
ለሁለት ተከታታይ ቀናት በሚቆየው በዚሁ የምክክር መድረክ ላይ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን እንዲሁም የምዕራብ ሸዋ ዞን የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች እየተሳተፉ ነው።