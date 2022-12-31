በሀገሪቱ ሁለንተናዊ ብልፅግናን ለማረጋገጥ ምሁራን ያልተቆጠበ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ተጠየቀ

ሆሳዕና፣ ታህሳስ 22 ቀን 2015 (ኢዜአ) በሀገሪቱ ሁለንተናዊ ብልፅግናን ለማረጋገጥ በሚደረገው እንቅስቃሴ ምሁራን ያልተቆጠበ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አህመዲን መሀመድ አስገነዘቡ።
በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ የምሁራን የምክክር መድረክ በወራቤ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ተጀምሯል።
በመድረኩ ላይ የተገኙት ዶክተር አህመዲን እንዳሉት፤ ከለውጡ መንግስት ጀምሮ የተገኙ ስኬቶችን ለማስቀጠልና ተግዳሮቶችን ለመሻገር የምሁራን ሚና ወሳኝ ነው።
በመሆኑም መንግሥት ሁለንተናዊ ብልፅግናን ለማረጋገጥ እያደረገ ባለው እንቅስቃሴ በየደረጃው የሚገኙ ምሁራን ያልተቆጠበ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
ምሁራን የተግባር ምንጫቸው ሀሳብ መሆኑን ጠቁመው፤ በምክንያታዊነት ላይ የተመሰረተ ዜጋ ለመፍጠር ሀሳብን በምርምርና ትንተና በማስደገፍ ለትውልድ ማስረጽ እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢንጂነር ቶፊቅ ጀማል በበኩላቸው ሀገራዊ ብልፅግና እውን ለማድረግ ሁሉም ዜጋ ሃላፊነት እንዳለበት ጠቁመዋል።
በተለይም ምሁራን ያላቸው ሚና ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው፤ የምሁራኑ ተሳትፎና አስተዋጽኦ ከፍ ማለት እንዳለበት ተናግረዋል።
ሀገሪቱ መገለጫዋ የሆነውን ብዝሃነት እየፈተኑ ያሉ ተግዳሮቶችን በመከላከል የሀገር አንድነትና ህልውናን አስጠብቆ ለመቆየት መስራት እንደሚገባም ገልጸዋል።
ሀገሪቱ በተለያየ መንገድ እየገጠማት ከሚገኘው ችግር ተላቃ የጀመረችውን የለውጥ ጉዞ ከግብ እንድታደርስ ምሁራን በሀሳብ የበላይነት አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል።
በሀገር ግንባታ የምሁራን ሚና ከፍተኛ በመሆኑ የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸው አመላክተዋል።
ለሁለት ቀናት በተዘጋጀው በዚሁ መድረክ ላይ ምሁራን በሀገር ግንባታ ላይ ያላቸውን ሚና በማስመልከት የተዘጋጁ ሰነዶች ቀርበው ውይይት እንደሚደርግባቸው ተመላክቷል።