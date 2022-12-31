የአማራ ክልል በ4 ነጥብ 1 ቢሊዮን ብር ወጪ የ579 የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ ስራ ማከናወን ጀመረ

ባህር ዳር፣ ታህሳስ 22 ቀን 2015 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በ4 ነጥብ 1 ቢሊዮን ብር ወጪ 579 የተለያዩ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ ስራ ማከናወን መጀመሩን የክልሉ የከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው የከተሞች ተቋማዊ የአቅም ግንባታና የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሻግሬ አቤልነህ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የመሰረተ ልማት ስራዎቹ የሚከናወኑት በዓለም ባንክ ፕሮግራም ተጠቃሚ በሆኑ 32 ከተሞች ነው።
ለዚህም የስልጠና፣ የዲዛይን፣ የጨረታና ሌሎች የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በማጠናቀቅ በአሁኑ ወቅት የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራ መጀመሩን ተናግረዋል።
በእቅድ ከተያዙት የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች መካከልም 465ቱ አዲስ ሲሆኑ 114 ደግሞ ባለፈው ዓመት ተጀምረው ወደዚህ ዓመት የተዛወሩ መሆናቸውን ገልፀዋል።
ስራቸው ከተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች መካከልም 108 ነጥብ 2 ኪሎ ሜትር ኮብል ስቶንና የጠጠር መንገድ ግንባታ፣ 8 ኪሎ ሜትር የእግረኛ መንገድ፣ 47 ነጥብ 8 ኪሎ ሜትር የተፋሰስ ልማት፣ የጎርፍ መከላከያና የድጋፍ ግንብ ስራዎች ይገኙበታል።
እንዲሁም 10 ነጥብ 6 ሄክታር መሬት የአረንጓዴ ልማት ስራዎች፣ 15 አነስተኛ ድልድዮች፣ 23 ኪሎ ሜትር የኤሌክትሪክና የውሃ መስመር ዝርጋታ ስራዎች እንደሚከናወኑም አመልክተዋል።
በተጨማሪም ቀደም ሲል በፕሮግራሙ ተገንብተው አገልግሎት ሲሰጡ የቆዩ 345 የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ጥገና ስራም እንደሚከናወን አስረድተዋል።
ፕሮጀክቶቹ ከ43 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ወጣቶችን የስራ ዕድል በመፍጠር ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚችሉ ገልፀዋል።
ከተሞቹ የተጀመሩ የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራዎች ከሰኔ 30 ቀን 2015 ዓ.ም በፊት ሙሉ በሙሉ እንዲያጠናቅቁ አስፈላጊው ድጋፍና ክትትል ይደረጋል ብለዋል።
የደሴ ከተማ ኮንስትራክሽንና መሰረተ ልማት መምሪያ የፕሮጀክት ክትትልና ግምገማ ባለሙያ አቶ ደረጀ ጌታሁን በበኩላቸው በከተማው በ317 ሚሊዮን ብር ወጪ 14 የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታዎች እየተከናወኑ ነው።
በ2 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር ኮብል ስቶን፣ 1 ነጥብ 7 ኪሎ ሜትር ጠጠር መንገድ፣ ሁለት የገበያ ሼድ፣ የመናኸሪያ ግንባታና የሌሎች ፕሮጀክቶች ስራ እንደሚገኙበት ተናግረዋል።
በዓለም ባንክ በጀት እየተከናወኑ ባሉ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ከአንድ ሺህ በላይ ዜጎች የስራ እድል ተጠቃሚ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
በባህር ዳር ከተማ የጣና ክፍለ ከተማ ነዋሪ ወጣት እንዳልካቸው ሞገስ በሰጠው አስተያየት የከተሞች መሰረተ ልማት መስፋፋት በግንበኝነት ሙያዬ የስራ ዕድል ተጠቃሚ እንድሆን አስችሎኛል ብሏል።
የልማቱ መስፋፋት ዜጎች የስራ ዕድል እንዲያገኙ አስችሏል ያሉት ደግሞ ሌላኛዋ የስራ ዕድል ተጠቃሚ ወይዘሮ ትግስት አሰፋ ናቸው።
”በተፈጠረልኝ የስራ ዕድል ሰርቼ በማገኘው ገቢ ልጆቼን ሳልቸገር እንዳሳግድ አግዞኛል” ብለዋል።
ሌላኛው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ይበልጣል ጋሻነው በበኩላቸው ከቅርብ አመታት ወዲህ በከተሞች እየተስፋፋ ያለው የአረንጓዴና የመንገድ መሰረተ ልማት ስራዎች የከተማዋን ዕድገት በማፋጠን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነቱ እያደገ እንዲመጣ ማስቻሉን ተናግረዋል።