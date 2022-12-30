በሰላም ስምምነቱ መሰረት ትጥቅ የሚፈቱ ዜጎችን ወደ መደበኛ ህይወት መመለስ የሚያስችል የተሃድሶ ኮሚሽን ተቋቋመ

ታህሳስ 21/2015 (ኢዜአ) በሰላም ስምምነቱ መሰረት ትጥቅ የሚፈቱ ዜጎችን ወደ መደበኛ ህይወት መመለስ የሚያስችል ብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽን መቋቋሙን የሰላም ሚኒስትርና የሰሜን ኢትዮጵያ ሰብዓዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ማስተባበሪያ ኃላፊ ብናልፍ አንዱዓለም ገለጹ፡፡
በመንግስትና ህወሓት መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ እንዲሁም በኬንያ ናይሮቢ የሰላም ስምምነት ከተደረሰባቸው መካከል ሰብዓዊ ድጋፍ ያለገደብ ማቅረብን፤ መሰረታዊ አገልግሎት ማስጀመር፣ ትጥቅ መፍታትና መሰረተ ልማት ጥገና የሚሉት ተጠቃሾች ናቸው፡፡
በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆና የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ መንግስት በስምምነቱ የገባውን ቃል በተግባር እየፈጸመ መሆኑን መቀሌ በመገኘት አረጋግጠዋል፡፡
የሰላም ሚኒስትርና የሰሜን ኢትዮጵያ ሰብዓዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ማስተባበሪያ ኃላፊ ብናልፍ አንዱዓለም ለኢዜአ እንዳሉት፤ መንግስት በሰላም ስምምነቱ የገባውን ቃል እየፈጸመ ነው፡፡
ሰብዓዊ ድጋፍ፣ መሰረተ ልማት ግንባታ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ መብራት፣ ትራንፖርትና ሌሎችን መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች ዳግም ስራ መጀመራቸውን ገልጸዋል፡፡
ከዚህም ባለፈ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎችና ሸቀጣ ሸቀጦች ዘይት፤ ስኳር፣ ጤፍ የመሳሰሉት ወደ ትግራይ ክልል እየገቡ መሆኑን ጠቅሰው፤ የቀጣይ ስራዎችን ለማከናወን ዝግጁ ነን ብለዋል፡፡
መንግስት በሰላም ስምምነቱ ማዕቀፍ የተካተቱ ተግባራትን ለማከናወን ወደ ስራ ከገባባቸው በተጨማሪ በቀጣይ በትግራይ ክልል ትጥቃቸውን የሚፈቱ ዜጎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በመሆኑም ትጥቃቸውን የሚፈቱ ዜጎች ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለው መደበኛ ህይወታቸውን መምራት የሚያስችል ብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽን ተቋቁሟል ነው ያሉት፡፡
ኮሚሽኑ ዜጎች ትጥቅ ከፈቱ በኋላ በዘላቂነት ተቋቁመው መደበኛና ሰላማዊ ህይወታቸውን መምራት የሚችሉበትን እድል የሚፈጥር መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
አፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆና የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በተገኙበት የሰላም ስምምነቱን አፈፃፀም የሚቆጣጠር፣ የሚያረጋግጥና የሚያስከብር የተልዕኮ ቡድን በመቀሌ ይፋ መደረጉ ይታወቃል፡፡