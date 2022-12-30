በአገረ መንግስት ግንባታ ሂደት ምሁራን የድርሻቸውን በማበርከት ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ

ድሬዳዋ፣ ታህሳስ 21 ቀን 2015 (ኢዜአ) ምሁራን በአገረ መንግስት ግንባታ፣ በዘላቂ ሰላም እና በአገራዊ ዕድገት ጎዳና ላይ የድርሻቸውን በማበርከት ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ።
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጆች እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በአገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ መወያየት ጀምረዋል።
በውይይት መድረኩ ላይ መልዕክት ያስተላለፉት የብልፅግና ፓርቲ የድሬዳዋ አስተዳደር ቅርንጫፍ ፅህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ኢብራሂም ይሱፍ ዘላቂ ሰላም እና ልማት ለማረጋገጥ የሚሰሩ ሁሉን አቀፍ ተግባራት በስኬት እንዲጠናቀቁ ምሁራን ላቅ ያለ ሚና አላቸው ብለዋል።
አገራችን የገጠሟትን የተለያዩ ችግሮች እና ፈተናዎች በተለያዩ አገር በቀል ና ዘመናዊ መንገዶች ለመፍታት የምታደርገው ጥረት ውጤታማ እንዲሆን ምሁራን በጥናት የተደገፈ እገዛ ማድረግ አለባቸው ሲሉ አመላክተዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የሚከናወኑ ተግባራት ከዳር እንዲደርሱ ፈተናዎችን ተጋፍጦ ለመዝለቅ የሁሉም ዜጋ ድርሻ እና ርብርብ ወሳኝ መሆኑን ጠቁመው፤ የምሁራኑ ድርሻ የላቀ መሆን እንዳለበት አስገንዝበዋል።
ምሁራን በሳይንሳዊ መንገድ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማምጣት መስራት እንዳለባቸው ገልጸው፤ በተለያዩ ሁኔታዎች በህዝብ መካከል የተፈጠሩ ቅሬታዎችና የተዛቡ ትርክቶች ምላሽ እንዲያገኙ በጥናት የተደገፈ መፍትሄ ከምሁራኑ እንደሚጠበቅ ጠቁመዋል።
በተለያዩ መስኮች አምራች የሰው ሃይል ለማፍራት ምሁራን ከፍ ያለ ሃላፊነት እንዳለባቸውም ገልጸዋል።
የጋራ አገራዊ እሴቶች ጎልተው እንዲወጡና የአገራዊ አንድነት ምሰሶ እንዲሆኑ ለማስቻል ምሁራኑ በስፋት እንዲሰሩ ጠይቀዋል።
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አለምአቀፍ እና ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደቻስ ጋንፉሬ በበኩላቸው በአገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ እያካሄዱ የሚገኘው ውይይት ምሁራን እያበረከቱ ያለውን አስተዋጽኦ ለማጠናከር እንደሚያስችል ገልጸዋል።
በመድረኩ ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ያለፈችባቸውን ሂደቶችና ፈተናዎች የሚያሳይ የመወያያ ፅሁፍ ቀርቦ ሰፊ ውይይት እየተደረገበት መሆኑ ታውቋል።