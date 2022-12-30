በሀገር ግንባታ ሂደት ላይ ምሁራን የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ተጠየቀ

ጅግጅጋ፤ ታህሳስ 21 ቀን 2015(ኢዜአ) ፡-በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም በማስፈን በሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ምሁራን የበኩላቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ።
በሀገር ግንባታ ላይ የምሁራን ሚና በሚል ሀሳብ የምክክር መድረክ በጅግጅጋ እየተካሄደ ነው ።
የምክክር መድረኩን በንግግር የከፈቱት የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኢብራሂም ኡስማን ፤ በክልሉ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚያስተምሩ ምሁራን ክልሉንና ሀገራችን ለመገንባት የሚደረገው ሁሉን አቀፍ ጥረት ምሁሩ በተገቢው በመደገፍ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተናግረዋል።
በሀገር ግንባታ ላይ የምሁራን ሚና የላቀ አስተዋጽኦ እንዳለው ጠቁመው፤ የምክክር መድረኩ ተሳታፊ ምሁራን ሀገርን የሚያሳድግና ከፍ የሚያደርግ ሀሳብን በማንሳት የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉም አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም በማስፈን በሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ምሁራን የበኩላቸውን እንዲወጡም ተጠይቋል።
በምክክር መድረኩ ላይ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር በሽር አብዱላሂና በዩኒቨሲስቲው የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ኢልያስ አብዱላሂ በባለፉት አራት ዓመታት የተመዘገቡ ስኬቶች፣ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና የቀጣይ የርብርብ መስኮች ውስጥ የምሁራን ሚና ላይ ያተኮረ ጽሁፍ አቅርበዋል።
በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማስፈንና የጋራ ጉዳዮችን በማጉላት ዘላቂ ለውጥ ለማምጣት የሚያግዝ ምክረ ሀሳብ በማንሳት ውይይት እንደሚደረግበት ይጠበቃል።
በትምህርት ሚኒስቴርና ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት ዛሬ በተጀመረው የምሁራን የምክክር መድረክ ላይ የማዕድን ሚኒስትርና የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ጨምሮ ሌሎችም የስራ ሃላፊዎች፣ ምሁራንና ተጋባዥ እንግዶች በመሳተፍ ላይ ናቸው።