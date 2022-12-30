የሰላም ስምምነቱ የትግበራ ሂደት ለዘላቂ ሰላምና ልማት መረጋገጥ ወሳኝ ምእራፍ እየከፈተ ነው

ሶዶ (ኢዜአ) ታህሣሥ 21/2015 የሰላም ስምምነቱ የተግባራ ሂደት በሀገሪቱ ለዘላቂ ሰላምና ልማት መረጋገጥ ወሳኝ ምእራፍ እየከፈተ መሆኑን በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የሚሰሩ ምሁራን አመለከቱ።
መንግስትና ህወሓት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በገቡት ስምምነት መሰረት በተጨባጭ የተጀመረው ትግበራው ሀገር ወደ ተሻለ ሰላምና መረጋጋት እንድታመራ እያደረገ መሆኑን ምሁራኑ ለኢዜአ ተናግረዋል።
የሰላም ስምምነት ትግበራው ኢትዮጵያ በተለያየ መልኩ ሲደርሱባት የነበሩ ጫናዎች እየተቃለሉና በውጪ ግንኙነትና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች አመርቂ ውጤቶች እንድትጎናጸፍ እያደረጋት መሆኑን ምሁራኑ ጨምረው ገልጸዋል።
የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል ምክትል ዲን አቶ አበባየሁ ጌታ እንዳሉት የሰላም ስምምነቱ የሀገርን ብሄራዊ ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ በተጨባጭ መተግበር መጀመሩ በሀገሪቱ ለዘላቂ ሰላምና ልማት መረጋገጥ ወሳኝ ምእራፍ እየከፈተ ነው።
የእርስ በርስ መተማመንን በማጎልበትና አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት እንዲኖር መንገድ እየከፈተ መሆኑንም አመልክተዋል።
“የስምምነቱ ትግበራ ሂደት የሀገር ውስጥ ያለመረጋጋትን እንደአማራጭ በመጠቀም የተለያዩ ጫናዎችን ለማሳደር ሲሞክሩ የነበሩ አካላትን ዕድል የዘጋ ነው” ያሉት አቶ አበባየሁ አሁን ላይ ሀገር እንድትረጋጋና ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎቿ እንዲሰምሩ የሚያስችላት ወሳኝ ምእራፍ ላይ መሆኗን አመልክተዋል።
“በሰላም ስምምነቱ ትግበራ ሂደት አጭር ጊዜ ውስጥ እንኳን ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያን ገጽታ በአሉታዊ መልኩ ሲገልጹ የነበሩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀንና ተቋማት ያላቸውን አመለካከት የቀየሩበት ሁኔታ እየተስተዋለ ነው” ሲሉ አለብነት ጠቅዋል።
ከስምምነት ንግግር ባለፈ ተግባራዊነቱ ላይ የታየውን ቀናነትና ቁርጠኝነት አድንቀው በሰሞኑ የፌዴራል መንግስት ልዑክ መቀሌ በመሄድ ከክልሉ ነዋሪዎች ጋር መወያየቱ ደግሞ የመንግስትን የሰላም ቁርጠኝነት የበለጠ ያረጋገጠ መሆኑን ተናግረዋል።
ከዚህም ባለፈ አፍሪካውያን ችግሮቻቸውን በራሳቸው አቅም መፍታት እንደሚችሉ ለብዙዎች አስተማሪ እርምጃ እንደሆነም አቶ አበባየሁ አስታውቀዋል።
የሰላም ስምምነቱ ፍሬያማ መሆኑን ከትግበራው ምዕራፍ መታዘባቸውን የገለጹት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የህግ መምህር አቶ ነብዩ ማርቆስ ናቸው።
ከዚህ ቀደም የነበረው ችግር እንደሀገር የልማት ግቦቻችንን ከማስተጓጎል ባለፈ በዜጎች ማህበራዊ ህይወትና ስነ-ልቦና ላይ የፈጠረው ከፍተኛ ጫና እንደነበር አንስተው ችግሩ በመንግስት ቁርጠኛ አቋም እየተቀለበሰ መምጣቱ አስደሳች እርምጃ መሆኑን ገልጸዋል።
“በሰላም እጦት ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የአየር በረራ፣ ቴሌኮምና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን በአፋጣኝ በመጀመር ረገድ መንግስት እየወሰደ ያለው ቁርጠኝነት አስቀድሞ ለሰላም የነበረውን ትኩረት የሚያረጋግጥና መተማንን የሚገነባ ነው” ብለዋል።
የሰላም ስምምነቱና የትግበራው ሂደት የዜጎችን ማህበራዊ ኑሮ ከማስተካከሉም ባለፈ የቱሪዝም ፍሰትንና መሰል ልማቶች እንዲነቃቁ በማድረግ የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚን እንዲንሰራራ ሰፊ ዕድል ይዞ መምጣቱን ተናግረዋል።
ስምምነቱ የውስጥ መረጋጋትን በማጠናከር ብሄራዊ ጥቅሞችን ለማስከበር የሚፈጥረው አቅም ከፍተኛ መሆኑን አመልክተው አተገባበሩ ላይ ምንም ሳንካ እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ከማድረግ ባለፈ በመልሶ ማቋቋም ላይ የሁሉም ዜጋ ተሳትፎ ሊጠናከር እንደሚገባ አመልክተዋል።
ከሰላም ስምምነቱ ትግበራ ሂደት ጎን ለጎን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና ትስስር በሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ አቶ ነብዩ አስገንዝበዋል።