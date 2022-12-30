የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ18ኛ ሳምንት መርሐግብር ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎች ይጀመራል

አዲስ አበባ(ኢዜአ) ታህሳስ 21/2015 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ18ኛ ሳምንት መርሐግብር ዛሬ በሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ይጀመራል።
በአንፊልድ ስታዲየም በፕሪሚየር ሊጉ ስድስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ሊቨርፑል ከምሽቱ 5 ሰአት በሊጉ 13ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠውን ሌይስተር ሲቲን ያስተናግዳል።
ዌስትሃም ዩናይትድ በለንደን ስታዲየም ከምሽቱ 4 ከ 45 ከብሬንትፎርድ ጋር ይጫወታል።
ነገ በ40 ነጥብ ፕሪሚየር ሊጉን የሚመራው አርሰናል ወደ አሜክስ ስታዲየም በማቅናት ከምሽቱ 2 ሰአት ከ30 ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ጋር ጨዋታውን ያደርጋል።
በሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ማንችስተር ሲቲ ከምሽቱ 12 ሰአት በኢትሃድ ስታዲየም የመርሲሳይዱን ኤቨርተን ያስተናግዳል።
ከቀኑ 9 ሰአት ከ30 በውጤት ማጣት ቀውስ የሚገኘው ዎልቨርሀምተን ዎንድረርስ በሞሊኒው ስታዲየም ከማንችስተር ዩናይትድ ጋር ይጫወታል።
በሊጉ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ኒውካስትል ዩናይትድ ከሊድስ ዩናይትድ፣ ቦርንማውዝ ከክሪስታል ፓላስ እና ፉልሃም ከሳውዝሃምፕተን በተመሳሳይ ከምሽቱ 12 ሰአት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ።