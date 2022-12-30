በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ተቋማዊ የአሰራር ሥርዓትን አሳክቶ ህዝብን በአግባቡ የሚያገለግል አመራር ለመፍጠር እንደሚሰራ ክልሉ አስታወቀ

ሚዛን አማን (ኢዜአ) ታህሳስ 21 ቀን 2015 በክልሉ ተቋማዊ የአሰራር ሥርዓትን በብቃት አሳክቶ ሀገርና ህዝብን በአግባቡ የሚያገለግል አመራር ለመፍጠር በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል አስታወቀ።
የአመራር ምዘና ሥርዓት ዝርጋታ ላይ ያተኮረ የምክክር መድረክ የክልል እና የዞን ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት በሚዛን አማን ከተማ እየተካሄደ ነው።
በምክትል ርዕሰ-መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ ትራንስፖርት እና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ፋጅዋ ሳፒ በመድረኩ ላይ እንዳሉት፤ የተያዘውን የብልጽግና ጉዞ ከስኬት ለማድረስ ተቋማዊ የአሰራር ሥርዓትን በብቃት አሳክቶ ሀገርና ህዝብን በአግባቡ የሚያገለግል አመራር መፍጠር አስፈላጊ ነው።
ከዚህ ቀደም የነበረው አመራር የማይመዘንበት ሥርዓት የሰራና ያልሰራን መለየት እንዳላስቻለ አስታውሰዋል።
በዚህም ተቋምን አገልግለው ማሻገር የሚችሉ ብቁ አመራሮች ከአመራር መደብ ተነስተው በአንጻሩ ተግባሩን ለማሳካት የሚቸገር አመራር የመተካት ሥራ ይሰራ እንደነበር ገልጸዋል።
ከአሁን በኋላ ተግባራዊ የሚደረገው የአመራር ምዘና ሥርዓት ተገቢው አካል በተገቢ ቦታ እንዲሰራ በማድረግ የለውጥ ተግባራትን ወደ ተግባር መቀየር የሚችሉ አመራሮች መሪ እንዲሆኑ የሚያደርግ ነው ብለዋል።
አንድ አመራር በየትኛው ተቋማዊ ሥርዓት ላይ የተሻለ አበርክቶት አለው በሚል መመዘኛ ውጤትን መሠረት ያደረገ ግምገማ ይደረጋል ነው ያሉት።
የክልሉ ረዳት የመንግስት ተጠሪ አቶ በላይ ተሰማ በበኩላቸው የአመራር ምዘና ሥርዓቱ ሚዛኑን የጠበቀ፣ ግልጽና ፍትሃዊ እንዲሆን በትኩረት እንደሚሰራ ተናግረዋል።
በዓመት አንድ ጊዜ በሚደረገው የአመራር ምዘና ሥርዓት መርህ አልባ ግንኙነት እንዳይኖር ክትትል ከማድረግ በተጨማሪ የቅሬታ ማቅረቢያ ሥርዓት እንደሚዘረጋ ጠቁመዋል።
ምዘናው ሀገርና ህዝብን በታማኝነትና የሥራ ትጋት የሚያገለግል አመራር ለመፍጠር ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑን አቶ በላይ ተናግረዋል።