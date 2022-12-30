በሀገር ግንባታ የምሁራን ተሳትፎ ጉልህ ሚና አለው

ሶዶ (ኢዜአ) ታህሣሥ 21/2015 የሀገር ግንባታን በፀና መሠረት ላይ ለማቆም ምሁራን በእውቀት የታገዘ ተሳትፎ ሊያደርጉ እንደሚገባ የሰላም ሚኒስትር ብናልፍ አንዷለም ገለጹ።
“በሀገር ግንባታ የምሁራን ሚና” በሚል መሪ ሀሳብ ሀገራዊ የምክክር መድረክ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ይገኛል።
በመድረኩ ላይ መልዕክት ያስተላለፉት የሰላም ሚኒስትርና የዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ብናልፍ አንዷለም የሀገር ግንባታን ፅኑ መሠረት ላይ ለማነፅ ምሁራን በእውቀት የታገዘ ተሳትፎ ሊያደርጉ ይገባል።
የሀገር ግንባታ በምሁራን ንቁና ጠንካራ ተሳትፎ ሊመራ እንደሚገባ በመታመኑም መንግስት በአገር አቀፍ ደረጃ ከምሁራን ጋር በመምከር እየሰራ እንደሚገኝም አስታውሰዋል ሚኒስትሩ።
“በዚህ ረገድ ገና ብዙ ሊሰራበት የሚገባ የቤት ስራ አለን” ያሉት ሚኒስትሩ፤ የሀገር ግንባታ የትውልድ ቅብብሎሽ እንደሚጠይቅም ገልጸዋል።
የምሁራን ሀሳብ አመንጪነት በሀገር ግንባታ ውስጥ ያሉ ችግሮች መነሻን በማጤንና መፍትሔውን በሳይንሱና ነባራዊው ሁኔታ ላይ ቆሞ በመተለም አስተዋጽኦዋቸው የላቀ ነው ብለዋል።
ሀገራት ያደጉትና የበለፀጉት በምሁራን ሀሳብ አመንጭነት መሆኑን አመልክተው ምሁራን በመወያየትና መግባባት በመፍጠር በኩል ሚናቸውን ሊጫወቱ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ኢትዮጵያ ታላቅ የስልጣኔና የነፃነት ምልክት መሆኗን የተናገሩት አቶ ብናልፍ፤ አሁንም ሰላማዊና የበለፀገች ሀገር እንድትሆን ሁሉም ምሁር ሀሳብ በማፍለቅ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ነው ያሉት።
በብሄራዊ መግባባት ላይ ለመድረስ ዜጎች የፀናና የማይዋዥቅ አቋም እንዲይዙ ምሁራን በታሪክና በመረጃ በመመርኮዝ የማወያየትና የማግባባት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል።
የምክክር መድረኩም ምሁራን በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ጠንካራ ሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉ ሀሳቦችን የሚያፈልቁበት እንደሚሆን ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
ለሁለት ተከታታይ ቀናት በሚቆየው በዚሁ የምክክር መድረክ ላይ የሰላም ሚኒስትሩን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች በመሳተፍ ላይ ናቸው።