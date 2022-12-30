የጂንካ ግብርና ምርምር ማዕከል ”ዊሊያም 1” የተሰኘ የሙዝ ዝርያ በደቡብ ኦሞ ዞን ቆላማ አካባቢዎች በማላመድ ውጤት ማግኘቱን አስታወቀ

ጂንካ፣ ታህሳስ 21 ቀን 2015 (ኢዜአ) የጂንካ ግብርና ምርምር ማዕከል ”ዊሊያም 1” የተሰኘ የሙዝ ዝርያ በደቡብ ኦሞ ዞን ቆላማ አካባቢዎች በማላመድ የተሻለ ውጤት ማግኘቱን አስታወቀ።
ዝርያው በአጭር ጊዜ የሚደርስና ቀደም ሲል በአካባቢው ይለማ ከነበረው የሙዝ ዝርያ በእጥፍ ምርት መስጠት የሚችል እንደሆነም ማዕከሉ አስታውቋል።
በደቡብ ኦሞ ዞን በናፀማይ ወረዳ ወይጦ ክላስተር ዱማ ቀበሌ በአርሶ አደር ማሳ ላይ በተሰራው የጥናትና ምርምር ስራ ውጤታማ የሆነው ”ዊሊያም 1″ የተሰኘው የሙዝ ዝርያ እየተጎበኘ ነው።
የጂንካ ግብርና ምርምር ማዕከል ስራ አስኪያጅ ዶክተር ተክሌ ዮሴፍ ለኢዜአ እንደገለፁት፤ ማዕከሉ በዞኑ ለሚገኙ አርሶ አደሮች የግብርና ቴክኖሎጂ ሽግግር በማድረግና ምርታማነትን በእጥፍ የሚያሳድጉ የሰብል፣ የአትክልትና የፍራፍሬ ዝርያዎችን እያላመደ ይገኛል።
በዚህም ማዕከሉ የአርሶ አደሮችን ተጠቃሚነት እያሳደገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
”ዊሊያም 1″ ከማዕከሉ የጥናትና ምርምር ስራዎች መካከል ውጤታማ ከሆኑ የፍራፍሬ ዝርያዎች ውስጥ እንደሚጠቀስ ተናግረው፤ ዝርያው የአርሶ አደሩን የምግብ ዋስትና የሚያረጋግጥና ገቢ እንደሚያሳድግ ገልጸዋል።
ዝርያው በሄክታር እስከ 40 ቶን ሙዝ መስጠት የሚችልና በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚደርስ እንደሆነ ጠቅሰው፤ ቀደም ሲል በአካባቢው የሚለማው የሙዝ ዝርያ በሄክታር እስከ 10 ቶን ምርት የሚሰጥና ምርት ለመስጠት ከአንድ አመት በላይ እንደሚፈጅበት አስታውሰዋል።
“ዊሊያም 1” የሙዝ ዝርያ ከፍተኛ ድርቅ የመቋቋም ከፍተኛ አቅም ያለውና ከአካባቢው ስነ-ምህዳርና የአየር ጠባይ ጋር የሚስማማ ተመራጭ ዝርያ እንደሆነ አመልክተዋል።
ዝርያውን በሌሎች አካባቢዎች ለማስፋፋት እንቅስቃሴ መጀመሩን ዶክተር ተክሌ ጠቁመዋል።
በመስክ ምልከታው የክልል እና የዞኑ የመንግስት ስራ ሃላፊዎች፣ የአካባቢው አርሶ እና አርብቶ አደሮች፣ የግብርና ባለሙያዎች እና የሰብልና የሆርቲካልቸር ተመራማሪዎች በመሳተፍ ላይ ናቸው።