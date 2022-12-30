የሠላም ሥምምነቱን በማጽናት መንግሥት ለሚያካሂዳቸው የመሰረተ-ልማት መልሶ ግንባታ የበኩላችንን ሚና እንወጣለን – የኮረም ከተማ ነዋሪዎች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 21/2015 የፌዴራል መንግሥት ከሕወሓት ጋር የደረሰውን የሠላም ሥምምነት በማጽናት ለመሰረተ ልማት መልሶ ግንባታ የበኩላቸውን ሚና እንደሚወጡ የኮረም ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
የኮረም ከተማ ነዋሪዎች ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ በአካባቢው የተሻለ የጸጥታ ሁኔታ መፈጠሩንና ሰብዓዊ ድጋፍ ያለ ገደብ እየገባ መሆኑን ገልጸዋል።
የኑሮ ውድነቱም በፊት ከነበረበት በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስ የተረጋጋ የግብይት ስርዓት መፈጠሩንና መሰረተ ልማቶች ወደ አገልግሎት መመለሳቸውን ገልጸዋል።
አሁን ባለው የሰላም ሁኔታ በእጅጉ መደሰታቸውን ገልጸው፣ ሰላሙ ዘላቂ እንዲሆንም የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል፡፡
የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ መንግስት በሚያካሂዳቸው የመሰረተ ልማት መልሶ ግንባታ ሥራ ለመሳተፍ ቁርጠኛ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል፡፡
የተፈጠረው የሰላም ስምምነትም ዘላቂ ሰላምን ለማጽናት ከፍተኛ እድል ያለው በመሆኑም ህዝቡ በተስፋ ውስጥ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
አሁን ላይ ቴሌኮም፣ ባንክ፣ ትምህርት ቤት፣ ጤና ተቋማት፣ ትራንስፖርት እና እንደ መብራት ያሉ መሰረተ ልማቶች ወደ ስራ ገብተው ሕዝቡን ተጠቃሚ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ መንግሥት ሰብዓዊ ድጋፍ ማቅረብን ጨምሮ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በመመለስ ችግር ላይ የነበሩ ዜጎችን ሕይወት እየታደገ እንደሚገኝ አመላክተዋል።
ዘላቂ ሰላምን ለማጽናት የተደረሰውን የሰላም ሥምምነት በማጽናት የተሻለች ኢትዮጵያን ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን ሚና እንደሚወጡም ተናግረዋል።
ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ወደ መቐለ ያደረጉት ጉዞም ዘላቂ ሰላም ለማምጣት መሰረት የሚጥል እንደሆነ ገልጸዋል።
በአሁኑ ሰዓትም የኮረም ከተማ ነዋሪዎች ወደ ቀደመ ሰላማዊ እንቅስቃሴያቸው በመመለስ የዕለት ከዕለት ሰላማዊ እንቅስቃሴያቸውን በማከናወን ላይ እንደሚገኙም ለመታዘብ ተችሏል።