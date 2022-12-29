የባህር ዳር ከተማን የመስህብ ሃብት በማልማት ከተማዋን በቱሪስቶች ተመራጭ ለማድረግ እየተሰራ ነው

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 20/2015 የባህር ዳር ከተማን ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የመስህብ ሃብቶች በማልማት ከተማዋን በቱሪስቶች ተመራጭ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ገለጹ።
“ጥርን በባህር ዳር” በሚል መሪ ቃል በጥር ወር የሚከበሩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላትን መሰረት ያደረገ የቱሪዝም ማነቃቂያ መርሀ-ግብር ለ3ኛ ጊዜ መዘጋጀቱ ተገልጿል።
ዶክተር ድረስ ሣህሉ መርሀ-ግብሩን አስመልክቶ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ወደ ከተማዋ የሚመጡ ቱሪስቶች የሚዝናኑበት፣ የሚደሰቱበትና ቆይታቸውን አይረሴ የሚያደርጉበት የተመቻቸ ሁኔታ ተፈጥሯል።
ከተማዋ የጣና ሐይቅን፣ በሐይቁ ውስጥ የሚገኙ በርካታ ደሴቶችና ጥንታዊ ገዳማትን፣ የጭስ ዓባይ ፏፏቴንና ሌሎች የሚጎበኙ የተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የመስህብ ፀጋዎችን የታደለች መሆኗን ገልጸዋል።
ከተማዋ ገናን በላልይበላ፣ ጥምቀትን በጎንደር፣ የአገው ፈረሰኞች ፌስቲቫልን በእንጅባራ እና ግዮንን በሰከላ ለሚያከብሩ የውጭና የአገር ውስጥ ቱሪስቶች አማካይ በመሆኗ ቆይታቸው ምቹ እንደሚሆንም አክለዋል።
በከተማዋ የጥምቀት በዓልን በጣና ሐይቅ ዳር የተፈጥሮ ውሃ ባለበት ቦታ ለማክበር ሁለት ቦታዎች መዘጋጀታቸውንም አመልክትዋል።
ከሃይማኖቱ አባቶችና አገልጋዮች ጋር በመተባበር ቦታዎቹን የማጽዳት፣ የማስዋብና ለበዓሉ ታዳሚዎችና ቱሪስቶች ምቹ የማድረግ ሥራ እየተሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
ዶክተር ድረስ እንዳሉት ጥር 16 ቀን 2015 ዓ.ም በጣና ሐይቅ ላይ የሚካሄደው የጀልባና የታንኳ ቀዘፋ ውድድር በውጭና በአገር ውስጥ ቱሪስቶች ተመራጭ እየሆነ መጥቷል።
ጥር 20 ቀን 2015 ዓ.ም ለከተማዋ እድገት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የእውቅና ሥነ-ስርዓት እንደሚካሄድም አስረድተዋል።
የባህር ዳር ከተማ መገለጫ የሆነው የሳይክል ውድድር እንደሚካሄድ የጠቆሙት ዶክተር ድረስ፣ የከተማዋን የመስህብ ጸጋዎች የሚያንጸባርቅ የፎቶ ግራፍ አውደ ርዕይና ሌሎች ዝግጅቶች ይከናወናሉ” ብለዋል።
ሆቴሎች፣ አገልግሎት ሰጭ ድርጅቶችና አስጎብኚ ማህበራት ወደ ከተማዋ የሚመጡ እንግዶችን በኢትዮጵያዊ ባህልና ወግ እንዲያስተናግዱ ኮሚቴ ተዋቅሮ ግንዛቤ መፈጠሩንም ገልጸዋል።
የውጭና የአገር ውስጥ ቱሪስቶች በጥር ወር የሚከበሩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ በኣላትን ለመታደም ወደ ባህር ዳር ከተማ እንዲመጡም ጥሪ አቅርበዋል።
በከተማው ከታህሳስ 15 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ህዝብን ያሳተፈ የፅዳትና ውበት ሥራ እየተከናወነ መሆኑም ተገልጿል።