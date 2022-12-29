በሁለቱ የባሌ ዞኖች እየተከናወነ ያለው የግብርና ልማት እንደ ሀገር ለተቀመጠው ግብ ስኬት ተስፋ የሚጣልበት ነው–አቶ ኡመር ሁሴን

ታህሳስ 20/2015 (ኢዜአ) በባሌ ዞን እየተከናወነ ያለው የግብርና ልማት እንደ ሀገር ለተቀመጠው ግብ ስኬት ተስፋ የሚጣልበት መሆኑን የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን ተናገሩ።
በግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን የተመራ ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል የመንግስት የስራ ሀላፊዎች የተመራው ልዑክ በምሥራቅ ባሌ ዞን በኩታ ገጠም የለማውን የስንዴ ማሳ ጓብኝቷል።
ሚኒስትሩ በዞኑ በኩታ ገጠም እርሻ በአርሶ አደሩና በግብርና ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሀብቶችን ማሳ ከጎበኙ በኋለ እንደተናገሩት በዞኖቹ እየተከናወነ ያለው የግብርና ልማት እንደ ሀገር ለተቀመጠው ግብ ስኬት ተስፋ የሚጣልበት ነው ብለዋል።
በተለይ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ የስንዴ ምርትን ወደ ውጭ ለመላክ የታቀደው ውጥን ከዕቅድ አልፎ መሬት ላይ መታየቱን የባሌው የስንዴ ልማት አንዱ ማሳያ መሆኑን ነው ሚኒስትሩ የገለጹት።
የግብርና ቴክኖሎጂን በመጠቀም ረገድ በግብርና ኢንቨስትመንት በተሰማሩ ባለሀብቶችና በአርሶ አደሩ መካከል ያለው ልዩነት እየጠበበና የቴክኖሎጂ ሽግግሩ እየተሳለጠ መሆኑን ያሳያል ብለዋል።
በአገር ደረጃ የመኽር ወቅት የሰብል ስብሰባ ከ85 በመቶ በላይ መጠናቀቁን ጠቁመው የተቀሩትም እንደየ አካባቢው የስነ-ምህዳር ሁኔታ እንዲሰበሰብ አመራርሩ እገዛ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
በአገር ደረጃ በሁሉም አይነት የሰብል ምርቶች ለማምረት የታቀደው 400 ሚሊየን ኩንታል ማግኘት እንደሚቻል አሁን ያሉት አዝማሚያዎች እንደሚያሳዩ ሚኒስትሩ አክለዋል።
የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ ሀላፊ አቶ ጌቱ ገመቹ በበኩላቸው በክልል ደረጃ በመኽሩ ወቅት በተለያዩ የሰብል ዘሮች ከለማው 6 ሚሊዬን ሄክታር ውስጥ 70 በመቶ የሚሆነው በኩታ ገጠም ለምቷል ብለዋል።
ከዚህ ውስጥ የደረሰውን 5 ነጥብ 1 ሚሊዮን ሄክታሩን መሰብሰብ ተችሏልም ነው ያሉት።
በክልሉ ከመኸር ልማት ብቻ ከ46 ሚሊየን ኩንታል በላይ ለመሰብሰብ እንደሚቻል በድህረ ምርት ግምገማ መረጋገጡን አመልክቷል።
የምሥራቅ ባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እሸቱ በቀለ በበኩላቸው በዞኑ በመኸሩ ወቅት ከ144 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ የሰብል ዘሮች ለምቷል ነው ያሉት።
የግብርና ቴክኖሎጂዎችና አሰራሮችን በመጠቀም ረገድ ያለውን ልዩነት ለማጥበብ ይሰራል ብለዋል።