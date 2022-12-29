ጅማ ዩኒቨርሲቲ በ12 ሚሊዬን ብር የጅማ ከተማን የንጹህ ውሃ አቅርቦትና ተደራሽነት ለማስፋት እንደሚሰራ ገለጸ

ጅማ (ኢዜአ) ታህሳስ 20/2015 ጅማ ዩኒቨርሲቲ በ12 ሚሊዬን ብር የጅማ ከተማን የንጹህ ውሃ አቅርቦትና ተደራሽነትን ለማስፋት እንደሚሰራ ገለጸ።
ዩኒቨርሲቲው ለጅማ ከተማ የንጹህ ውሃ አቅርቦትና ተደራሽነት ማስፋት የሚያስችል ሰምምነት ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ተፈራርሟል።
በተፈረመው ስምምነት መሰረት ዩኒቨርስቲው ለከተማው ነዋሪ የውሃ አቅርቦት ማስፋፊያ የሚውል 12 ሚሊዮን ብር የመደበ ሲሆን ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመተባበር ስራው የሚከናወን መሆኑ ታውቋል።
የጅማ ዩኒቨርስቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል አባፊጣ በስምምነቱ ወቅት ከ20 በመቶ በላይ የከተማዋን የውሃ የሚጠቀመው ዩኒቨርስቲው መሆኑን ጠቅሰው ስምምነቱ ይህንን ታሳቢ ያደረገ ነው ብለዋል።
በተመሳሳይ ዩኒቨርስቲውና ከተማ አስተዳደሩ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብርን ለመደገፍና ዘመናዊ የከተማ ግብርናን ለማስፋፋት የዘር አቅርቦትና የስልጠና ድጋፍ ለማድረግ መስማማታቸውን ገልጸዋል።
በዚሁ መሰረት ዩኒቨርሲቲው በከተማ አስተዳደሩ 100 ሄክታር መሬት መሸፈን የሚያስችል የተለያየ አይነት የአትክልትና ፍራፍሬ ዘሮችን ድጋፍ ያደረገ መሆኑንም ዶክተር ጀማል ተናግረዋል።
የጅማ ከተማ ከንቲባ አቶ ነጂብ አባራያ በበኩላቸው ዩኒቨርስቲው የከተማው ነዋሪ በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትም ሆነ በከተማ ግብርና ረገድ ያደረገው ድጋፍ የሚደነቅ ነው ብለዋል።
ከተማዋ እየሰፋች በመምጣቷ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት በቂ አለመሆኑን ጠቅሰው ፕሮጀክቱ ችግሩን የሚያቃልል ነው ብለዋል።
በተለይም የሌማት ትሩፋት መርሃ-ግብር የሚያግዝ የግብአት እና የባለሙያ እገዛ ለማድረግ የተደረገው ስምምነትም የከተማ ግብርናውን የሚያጠናክር መሆኑን አንስተዋል።
በቀጣይም ዩኒቨርሲቲው ከከተማዋ አስተዳደር ጋር በመተባበር በቆሻሻ አወጋገድ እና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በጋራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ስምምነቱ ለአምስት አመት የሚቆይ መሆኑን ገልጸው የስልጠና፣ የማማከር እና የቴክኒካል እገዛዎችን ጨምሮ በርካታ ስራዎች የሚተገብሩበት ፕሮጀክት መሆኑን ገልጸዋል።