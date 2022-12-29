የሰላም ስምምነቱን የሚቆጣጠር፣ የሚያረጋግጥና የሚያስከብር የተልዕኮ ቡድን ተቋቋመ

ታህሳስ 20/2015(ኢዜአ) በአፍሪካ ሕብረት ስር የሰላም ስምምነቱን የሚቆጣጠር፣ የሚያረጋግጥና የሚያስከብር የተልዕኮ (Mission) ቡድን ተቋቋመ።
በአፍሪካ ህብረት ስር የሰላም ስምምነቱን የሚቆጣጠር፣ የሚያረጋግጥና የሚያስከብር (Monitoring, verification and compliance Mission) የተልዕኮ ቡድኑ ሶስት አባላት ያሉት ሲሆን በሰላም ስምምነቱ መሰረት የሲቪልና ወታደራዊ ስምምነቱን አፈፃፀም የሚከታተል ይሆናል።
ሜጀር ጀነራል ራዲና ስቴፈን ከኬንያ፣ ኮሎኔል ሩፋይ ኡመር ማይሪጋ ከናይጄሪያ እንዲሁም ኮሎኔል ቴፎ ሰኮል ከደቡብ አፍሪካ የተልዕኮ ቡድኑ አባላት ሆነው ተሰይመዋል።
አባላቱ በዛሬው እለት የፌዴራል ፖሊስ በመቀሌ ከተማ ያሉ የመንግስት ተቋማትን የማረካከብ ሂደትን አስፈጽመዋል።
በዚህ ወቅት የተልዕኮ ቡድኑ ሀላፊ ሜጀር ጄነራል ራዲና ስቴፈን የሰላም ስምምነቱን አፈፃፀም ለመረዳት ጠቃሚ መንገድ ነው ብለዋል።
በተሰጠን ተልዕኮ መሰረት አፈፃፀሙን እየተከታተልን እንቆጣጠራለን፣ እናረጋግጣለን፣ ውጤቱንም በአፍሪካ ህብረት ስር ለተቋቋመው ኮሚቴ እናሳውቃለን ብለዋል።