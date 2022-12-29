በሚዛን አማን በጤና ተቋማት የሚታየው የመድኃኒት አቅርቦት እጥረት ለእንግልት ዳርጎናል- የከተማዋ ነዋሪዎች

ሚዛን አማን(ኢዜአ) ታህሳስ 20/2015-በመንግስት ጤና ተቋማት ያለው የመድኃኒት አቅርቦት እጥረት ለእንግልት እየዳረገን ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የሚዛን አማን ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ በተለይ የወባ በሽታ ስርጭት በአካባቢው ጫና እየፈጠረ ቢሆንም በመንግስት ጤና ተቋማት የወባ መድኃኒት አለመኖር ችግሩን እያባባሰው ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል።
ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል አቶ ፊሊጶስ ድምቻ የተባሉ የከተማዋ ነዋሪ በአካባቢያቸው በወባ በሽታ የሚያዙ ሰዎች እየተበራከቱ መጥተዋል ይላሉ።
በወባ በሽታ የታመመው ልጃቸው በሚዛን ጤና ጣቢያ ሕክምናውን እየተከታተለ መሆኑን የገለጹት ነዋሪው፣ ለወባ በሽታ የሚሰጥ መድሀኒት ለጊዜው ሕመምን ከማስታገስ ውጪ ፈውስ እየተገኘበት እንዳልሆነ ተናግረዋል።
በግል መድኃኒት ቤቶች የመድኃኒት ዋጋ ውድ መሆኑን ገልጸው፣ ለአንድ ጊዜ የወባ ሕክምና ከነመድሀኒቱ ከ1 ሺህ ብር በላይ እንደሚያወጡና አቅም የሌለው ሰው የሚፈለገው መድሀኒት መጠን ሳይገዛ ወደቤቱ እንደሚመለስ ገልጸዋል።
“በከተማው ባሉ የመንግስት ሆስፒታልም ሆነ ጤና ጣቢያ መድኃኒት በበቂ ሁኔታ እያገኘን ስላልሆነ መንግስት ችግሩን ለመፍታት ትኩረት ቢሰጠው” ሲሉ ጠይቀዋል።
ሌላኛዋ የከተማዋ ነዋሪ ወይዘሮ መሪማ ሁሴን የወባ በሽታ ስርጭት አለመገታት ከመድኃኒት እጥረትና በግል ፋርማሲዎች ካለው የመድኃኒት ዋጋ ውድነት ጋር ተደምሮ ለወጪ እየዳረጋቸው በመሆኑ መንግስት መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል።
“በግል ጤና ተቋማት ለመታከም አቅም ስለሚያጥረን ወደጤና ጣቢያ እንመጣለን፤ ጤና ጣቢያው ደግሞ መድሀኒት እንድንገዛ ወደግል ፋርማሲዎች ይልከናል” ሲሉም እንግልታቸውን ገልጸዋል።
የሚዛን ጤና ጣቢያ ኃላፊ ወይዘሮ እርጎዬ ገብሬ በበኩላቸው የወባ በሽታ መድኃኒት እጥረት እንዳለ ገልጸው መድኃኒቱ በመንግስት በነጻ የሚቀርብ በመሆኑ በግዥ አስመጥቶ አገልግሎት ለመስጠት አስቸጋሪ መሆኑን ተናግረዋል።
በአካባቢው የወባ ትንኝ በከፍተኛ ሁኔታ መራባቷ ሕሙማን ከታከሙ በኋላ ዳግም ለበሽታው የሚጋለጡበት ሁኔታ እየተከሰተ መሆኑንን ኃላፊዋ ያስረዱት።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ተማም በክልሉ ሁሉም ዞኖች የወባ ስርጭት መኖሩን ገልጸዋል።
በጤና ተቋማት የወባ መድኃኒት እጥረት መኖሩን አምነው፣ “ችግሩን እንዲፈታ ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጄንሲ ጅማ ቅርንጫፍ ጋር እየተነጋገርን ነው” ብለዋል።
“የመድኃኒት አቅርቦት ሂደት ከጊዜ ወደጊዜ መሻሻል ቢያሳይም የወባ በሽታ ስርጭት የፈጠረውን ጫና መቋቋም ባለመቻሉ ኤጀንሲው ለችግሩ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው” ሲሉም አክለዋል።
የሕመሙ ባህሪ ከበፊቱ የተለየ በመሆኑ ከጤና ሚኒስቴርና ከኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በመሆን የወባ ትንኝን በመሰብሰብ ጥናት እየተደረገ ነው ብለዋል።
የጥናቱን ውጤትና መፍትሄ መሰረት ያደረገ የወባ መቆጣጠር ሥራ እንደሚሰራና ህብረተሰቡ ከወባ ትንኝ በቅድመ መከላከያ መንገዶች ራሱን እንዲከላከል አቶ ኢብራሂም አስገንዝበዋል።