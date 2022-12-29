የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የሠላም ሥምምነቱን አፈጻጸም ለመገምገም መቀሌ ገቡ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 20/2015 የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ-መንግሥታት ባለሥልጣን ዋና ጸኃፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የሠላም ሥምምነቱን አፈጻጸም ለመገምገም መቀሌ ገብተዋል።
የምሥራቅ አፍሪካ የልማት በይነ-መንግሥታት (ኢጋድ) ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ በቆይታቸው በኢትዮጵያ ጦርነት ለማቆም በተደረሰው ሥምምነት መሠረት የተቋቋመውን የጋራ የክትትልና የማረጋገጫ ሥርዓት ያስጀምራሉ ተብሏል።
በተጓዳኝም፤ በቆይታቸውም መንግሥትና የሕወሃት የሠላም ሥምምነቱ የገቡትን ቃል የእስካሁኑ አፈጻጸም ይገመግማሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ዋና ጸሃፊው ኢጋድ በፌደራል መንግሥትና በሕወሓት መካከል የተደረሰውን ታሪካዊ ሥምምነት ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኑን ዳግም ያረጋግጣሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም የኢጋድ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
መንግሥትና የሕወሃት ልዩነቶችን በውይይት ለመፍታት በደቡበ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የሰላም ሥምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ የአፈጻጸም ሂደቱን በተመለከተም በኬንያ ናይሮቢ መፈራረማቸው ይታወሳል።