በባህር ዳር ከተማ በ2 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚካሄድ የመንገድ ግንባታ ሥራ ተጀመረ

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 20/2015 በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በ2 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚካሄድ የ8 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር የአስፓልት መንገድ ግንባታ ሥራ ተጀመረ።
መንገዱ በከተማዋ ከመብራት ሀይል-ማርዳ-ኤርፖርት የሚያገናኝ ሲሆን በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንደሚበቃ በሥነ-ስርአቱ ላይ ተገልጿል።
መንገዱ በከተማ አስተዳደሩ መንገዶች ባለስልጣን አሰሪነትና በአማራ መንገድ ሥራዎች ድርጅት ሥራ ተቋራጭነት የሚከናወን መሆኑም ታውቋል።
የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ በሥነ ስርዓቱ ላይ እንደገለጹት፣ መንገዱ አንድ ዘመናዊ ከተማ ሊኖረው የሚችለውን መንገድ ታሳቢ በማድረግ የሚገነባ ነው።
የእግረኛ እና የብስክሌት መንገድን አካቶ የሚገነባው መንገዱ የከተማዋን ቀጣይ እድገት ታሳቢ ያደረገ ሲሆን 40 ሜትር ስፋት እንደሚኖረው ተገልጿል።
ቀደም ሲል በከተማ አስተዳደሩ መንገዶች ሲገነቡ ያጋጥም ከነበረው ችግር ልምድ ተወስዶ ፕሮጀክቱን ከ3ኛ ወገን ሙሉ ለሙሉ ነጻ በማድረግ ተቋራጩ ሥራውን እንዲረከብ መደረጉንም ከንቲባው ገልፀዋል።
“ይህም መንገዱ የሚያቋርጥባቸው አካባቢዎች ከ3ኛ ወገን ነፃ ባለመሆን ይገጥም የነበረውን የግንባታ መጓተት ቀድሞ ለመፍታት አስችሏል” ብለዋል።
በተጨማሪም ከ3ኛ ወገን ነፃ በማድረግ ግንባታውን ማስጀመር ግንባታውን በተያዘው ጊዜ ለማጠናቀቅ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ነው ዶክተር ድረስ ያስረዱት።
“ፕሮጀክቱ በተቀመጠው ጊዜና በታቀደበት አግባብ እንዲጠናቀቅ በከተማ አስተዳደሩ በኩል አስፈላጊው ድጋፍና ክትትል ይደረጋል” ሲሉም አስታውቀዋል።